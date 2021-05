En San Juan, cautelosos con la megaentrega de vacunas AstraZeneca que llegará a Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar que Argentina recibirá cerca de 5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, de AstraZeneca la mayor parte y también por el sistema COVAX. Mientras la ministra nacional Carla Vizzotti dijo que “esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, en San Juan se mostraron medidos con las expectativas sobre el impacto de tamaña cantidad de dosis de esta vacuna en particular, que se sumarán al plan de vacunación.

Consultada la Jefa de Inmunizaciones de la Provincia, Marita Sosa, dijo sobre cómo impactará esta gran inyección de vacunas al programa de inmunizaciones local que "no puedo hacer ningún cálculo, tenemos el anuncio pero no tenemos confirmación de cuándo ni cuántas llegarían a San Juan, si vienen en alguna entrega o no".

Sí se sabe, ratificó la funcionaria, que "de cada uno de los vuelos que ha llegado con vacuna al país, a San Juan le corresponde un porcentaje en relación a la población, alrededor de 1,7% de lo que llega, pero eso es lo anterior, de esto nuevo no se puede saber".

Para despejar dudas sobre la eficacia y complicaciones que puedan tener las vacunas de AstraZeneca, Sosa aclaró que "ya se ha expedido la OMS sobre los efectos adversos de acuerdo a pruebas que se vienen haciendo, es la misma vacuna que se produce en distintos laboratorios. Ninguna vacuna que está aprobada para su uso se aprueba si no están dadas las condiciones de seguridad".

Esto, porque la AstraZeneca generó recientemente cuestionamientos por posibles efectos secundarios, ya que se detectaron algunos casos de trombosis que determinaron que distintos gobiernos optaran por dejar de aplicarla. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguraron que la vacuna de AstraZeneca es beneficiosa contra el COVID-19 a pesar de eventuales riesgos que alarmaron en varios países. Los organismos consideraron que estos efectos secundarios eran “poco frecuentes” y “extremadamente raros”.

Por otro lado, Sosa recordó que la OMS estableció un mínimo de 50% de eficacia para las vacunas en este contexto de pandemia. Hasta ahora, en San Juan se han aplicado unas 170.000 dosis a la población objetivo provincial que asciende a 255.804 personas. Respecto de cuándo prevén terminar con esta meta, Sosa dijo que "no puede hacerse una estimación porque no sé cuántas dosis vamos a tener".

De momento llegaron a San Juan tres marcas de vacunas contra el COVID-19, que son Sputnik V, Covishield y Sinopharm. Las que están por entrar en el país son de AstraZeneca que se fabricaba en la India por lo que al ser de la misma fórmula y podrán usarse para aplicar la segunda dosis a quienes les pusieron la primera de Covishield. Además, las de Astrazéneca no distinguen en componentes para primera y segunda dosis por lo que se pueden usar indistintamente todas las vacunas de esa marca que lleguen.

La megaentrega de dosis que se espera es la que se anunció desde Nación que llegará este mes. Según se informó oficialmente, Argentina recibirá 3.960.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 durante el mes de mayo, según informaron el martes los representantes locales de la empresa farmacéutica durante una reunión matutina que encabezó la titular de la cartera sanitaria nacional.

Estas dosis corresponden al contrato que el país celebró con AstraZeneca en noviembre de 2020 por un total de 22.400.000 ampollas, y permitirá darle un nuevo impulso al plan nacional de vacunación contra la enfermedad que genera el virus SARS-CoV-2. En este sentido, el mecanismo de suministro de la vacuna de AstraZeneca para Latinoamérica por medio de la articulación entre Argentina y México se sumará al de COVAX que también durante este mes enviará 861.600 dosis.