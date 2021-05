Confirmado: Basualdo se vacunó en Miami y pagó el impuesto a la riqueza

El senador Roberto Basualdo confirmó que se vacunó en Estados Unidos. El legislador viaja continuamente a Miami porque allí tiene negocios y aporta mensualmente al fisco. Fue en un viaje de negocios cuando le ofrecieron ponerse la vacuna. Basualdo también confirmó que a principios de mayo pagó el aporte a la riqueza, un impuesto excepcional que alcanza a las personas más ricas del país.

Sobre la vacuna que se aplicó en Estados Unidos, Basualdo contó que en marzo viajó a Miami y que le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus. Aceptó, recibió un turno por mail y tuvo que ir a una farmacia para recibir la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. "Me apliqué esa vacuna porque es una sola dosis, las otras vacunas son dos dosis y yo no me quedaba más días ni tampoco podía viajar próximamente por la pandemia", detalló.

En la farmacia le aplicaron la vacuna de forma gratuita. "Pregunté cuánto era pero me dijeron que la paga el servicio social para quienes tengan y si no es gratuita. En Estados Unidos vacunan en la playa, te dan vales para que te vacunes y hay estados que les pagan a los ciudadanos", detalló.

De igual modo Basualdo contó que tenía turno en San Juan para vacunarse. "Tengo 63 años, me tocaba el 6 de abril pero como me vacunaron en Estados Unidos, era preferible que mi dosis la recibiera otro sanjuanino", añadió.

La otra confirmación de Basualdo fue que la semana pasada pagó el impuesto a la riqueza, un aporte extraordinario aplicado a las grandes fortunas cuya recaudación será destinada a los sectores más vulnerables de la población. El senador desembolsó 15 millones de pesos. "Lo pagué aunque es inconstitucional. Mucha gente pagó y lo judicializó después para que no los multen", explicó. El legislador dijo que estaba de acuerdo con un aporte extraordinario de los más ricos, pero no con el impuesto a la riqueza como fue sancionado por la Cámara de Senadores y Diputados.

Por último, Basualdo lanzó irónico: "Este año me han vacunado cuatro veces: contra el coronavirus, contra la gripe, contra la neumonía y con el impuesto a la riqueza".