Oscar Martínez se enojó porque dicen que dijo...¡lo que dijo!: escuchá los audios

El actor macrista Oscar Martínez, de renombre en Argentina y que vive en España, lanzó hace unos días durísimas declaraciones sobre la Argentina entrevistado en Radio Mitre.

Además de asegurar que no extraña "nada de la Argentina", calificó a la patria como "tóxica".

"Oscar Martínez":

Por sus declaraciones sobre Argentina en #LadranSanchez pic.twitter.com/LhQG2fQCOX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 5, 2021

La nota fue replicada por varios medios y su protagonista duramente cuestionado.

Ahora Martínez, en lugar de disculparse, eligió decir que no dijo lo que realmente dijo, como se escucha en la grabación.

Señaló que "No me parece ético hablar desde afuera del país. Cuando estoy en Argentina he expresado siempre mis opiniones, tratando de no herir a nadie. Quiero vivir un país que todos podamos decir lo que pensamos sin que signifique una condena mediática ni de ninguna clase".

Además acusó de utilizar "palabras fraudulentas" a los reprodujeron sus declaraciones, sin especificar a quién o a quiénes se refería.

Escuchá: