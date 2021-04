Más inclusión: Desarrollo Humano entregó seis audífonos y una prótesis ocular

Con políticas sociales activas, el Estado provincial busca brindar la posibilidad de generar un cambio en la vida de muchos sanjuaninos, disponiendo de herramientas oportunas al servicio de una verdadera calidad de vida.

En esta oportunidad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social realizó la entrega de seis aparatos auditivos y una prótesis ocular a cuatro beneficiarios de los departamentos Rivadavia, Chimbas y Pocito. Esta acción permitirá a cada una de estas personas lograr una mayor inclusión y un cambio de vida.

La entrega se realizó bajo el Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva con una inversión total de $ 311.810, apuntando a asistir a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que presenten algún grado de hipoacusia. Además, una prótesis ocular de un total de $25.000 lo que permite mejorar la relación con su entorno cotidiano.

El acto estuvo presidido por el ministro Fabian Aballay, quien expresó: “El gobernador siempre nos pide que estemos atentos a las necesidades de los sanjuaninos y sanjuaninas, necesidades que son distintas, diferentes, pero que hacen que acciones como las de hoy nos permitan mejorar la calidad de vida de muchos de ustedes”.

“Sabemos la importancia que esto tiene para cada uno de ustedes. Estamos entregando estos equipos que son parte de la política social que llevamos adelante de forma eficaz, pero también en un plazo breve. Tal es el caso de Bianca, quien podrá alcanzar una correcta audición que le permitirá ir a la escuela, estar integrada dentro de la sociedad. Otro ejemplo es el de Franco, donde que se puede observar en él una rápida reinserción”, agregó Aballay.

Por su parte el secretario de Promoción Social, Lucio González, dijo: “Estos audífonos sin duda generan una integración y logran romper esa barrera que probablemente tenían, que les impedía poder comunicarse. Volver a integrarse y en el caso de Bianca, es tener la posibilidad de volver a escuchar”.

Asimismo, el subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda, señaló que “detrás de cada realidad hay una historia de vida. Estas entregas significan mayor inclusión en la sociedad, tal cual nos pide constantemente nuestro gobernador y detrás de esto hay un gran equipo de gente que hace que esto pueda ser posible”.

Entre los beneficiarios se encontraba Félix Noriega, quien emocionado expresó: “Estoy feliz de tener estos aparatos, volver a escuchar, volver a sentir. Además, me gusta mucho salir a andar en bicicleta por los paisajes de mi departamento, pero últimamente no lo estaba haciendo por miedo a no escuchar sonidos. Estoy muy agradecido porque deseo volver a pedalear”.

Bianca Gutiérrez, de 1 año y 3 meses, recibió por primera vez audífonos que le permitirán una mejor adaptación en la sociedad. Por su parte, su mamá agradeció la oportunidad y lo que significa para ella y toda la familia esta entrega de audífonos.

Franco Guerrero, de 29 años, paciente con traumatismo en el ojo derecho, expresó: “Estoy agradecido, me siento más tranquilo porque antes no me gustaba salir a la calle y ahora me siento un poco más conforme y más tranquilo”.

“Tuve hace unos meses un accidente. Fue un shock, estaba mal, pero tuve la ayuda de mi familia, de mis amigos, el apoyo de todos y hoy puedo verme bien, salir adelante y pensar en mi hija de 7 años”, agregó Franco.

Los beneficiarios en esta ocasión fueron:

Vega Jessica (audífonos ambos oídos), Rivadavia $88.000

Gutiérrez Bianca (audífonos ambos oídos) Chimbas $139.500

Noriega Feliz (audífonos ambos oídos) Pocito $84.310

Franco Guerrero (prótesis ocular) Rivadavia $25.000