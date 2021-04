El juez sanjuanino apuntado por ineficiente no descarta renunciar y evitar el jury en su contra

Tras una auditoría ordenada por la Corte de Justicia, el juez de la Segunda Circunscripción (Jáchal e Iglesia), Javier Alonso, quedó a un paso de ser destituído si se sustancia el jury en su contra y lo encuentra culpable de incumplimiento de deberes y morosidad injustificada. Ahora, el magistrado habló de su situación y, tras calificar el jurado de enjuiciamiento como "una medida extrema", dijo que renunciar "es una opción" que maneja, con lo que zafaría del proceso. "Hay un abanico de posibilidades y está la de renunciar como otras posibilidades. Renunciar depende de mi familia, que me ha pedido que continúe con el proceso con mis fundamentos que es el trabajo que llevo haciendo en el poco tiempo que estoy", dijo Alonso este martes en diálogo con Estación Claridad.

El magistrado puede dimitir en cualquier momento. Con esta maniobra, evita poner en riesgo su matrícula de abogado y puede litigar en forma particular y seguir trabajando como letrado, ya que el jury puede además de destituirlo, suspenderle la matrícula. Sobre el sueldo, si el magistrado renuncia, renuncia a sus fueros y al cargo y se va a su casa como un ciudadano más, sin haberes judiciales. Puede seguir ejerciendo la abogacía y hasta ocupar algún cargo político.

El magistrado cuestionado, según publicó Diario de Cuyo, se defendió diciendo que "lo único que hice fue trabajar de la mejor manera posible" y aseguró que su juzgado "estuvo todos los días de turno, las 24 horas, atendiendo todas las causas, por ser multifuero". También afirmó que "he tratado de realizar todo lo humanamente posible, con mi equipo, para poder regularizar y brindar la mejor administración de justicia en Jáchal e Iglesia". También justificó que lleva en el cargo "sólo dos años y medio, con una pandemia de por medio". Y que en 2020 se vivió "una situación muy particular, porque somos un juzgado que los 365 días del año, las 24 horas, estamos de turno. Somos un único juzgado para todos los fueros para casi 30 mil habitantes".

Alonso apuntó a la falta de personal y dijo que antes de la auditoría elevó una nota a la Corte pidiendo que se cubrieran las vacantes existentes y se sumara personal.

Los cortistas Olivares y Lima fueron a Jáchal en abril de 2020 a interiorizarse del funcionamiento del Juzgado de Alonso.

Sobre la cantidad de causas resueltas, que en la denuncia se cita que tuvo una tasa anual de resolución del 0,039 por ciento en materia penal (en el informe no se indica cómo se llegó a ese número), Alonso respondió que "en 2020, el flujo de trámite anual, entre la Secretaría Civil y Penal, ha sido de entre 3.500 y 4.000 expedientes, es decir, entre aquellos que se inician y los que ya están en trámite. El propio informe de auditoría indica que, en el fuero Civil, estando todo el año de turno, hubo 2.365 causas, con una tasa de resolución, de dictado de sentencia, del 101 por ciento. Ingresaron 380 expedientes para dictar sentencia y se resolvieron 389. En la Secretaría Penal hubo un flujo de trámite anual de 1.200 expedientes".

Y sobre las causas de violencia de género e intrafamiliar y contra la integridad sexual, que para la Corte "en su mayoría, no registran trámite", Alonso respondió que "cuando asumí, detecté que, desde 2014 y hasta 2016, todas esas causas no habían tenido movimiento. No era correlativo el expediente en papel con las que surgían del sistema. Así, tomé la decisión de pedirle a una instructora que trabaje plenamente en esto, lo que ha funcionado muy bien".