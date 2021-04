Los tres motivos por los que Orrego desconfía del otro grupo opositor

No cayó muy bien dentro del orreguismo la presentación en un conocido hotel céntrico del Frente Opositor. En conferencia de prensa, referentes de ADN, de la Cruzada Renovadora, del GEN y ex PRO San Juan pidieron armar un gran frente amparado bajo el paraguas del santaluceño. Apuntan a una mega interna opositora, que incluya a casi todos los sectores, menos la izquierda. El lanzamiento no fue bienvenido dentro del frente que lidera Marcelo Orrego y son tres los motivos que le cierran la puerta a una alianza de cara a las legislativas 2021.

En la presentación hablaron Martín Turcumán, ex PRO hoy ADN; Alfredo Avelín, de la Cruzada; Marcelo Arancibia, del GEN y Hugo Ramírez, ex dirigente del PRO local. Todos están convencidos que la mejor alternativa es ir e conjunto para competirle al peronismo con múltiples listas.

Apenas unas horas después de la presentación, hubo una reunión encabezada por Marcelo Orrego con los principales referentes del Frente Con Vos, entre ellos el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, los cabecillas del PRO, de ACTUAR, entre otros militantes de extrema confianza. Allí se habló detenidamente sobre el Frente Opositor y su posibilidad de incorporarlos de cara a las PASO. La balanza se inclinó más por el no y son tres las razones por las cuales el camino se habría cerrado para ADN, la Cruzada, el GEN y los ex referentes del PRO.

Con ADN la principal objeción es el puesto que aceptó José Peluc en el ENACOM. Las fuentes consultadas aseguraron que no ven con buenos ojos su vinculación con Nación, sobre todo porque en estas elecciones gran parte de la estrategia del Frente Con Vos tiene que ver con remarcar los errores que le ven a la gestión del presidente Alberto Fernández. A esto se le suma cierto recelo que quedó por parte de algunos dirigentes de Producción y Trabajo cuando pegó el portazo y decidió trabajar para el armado del partido con sede en calle Libertador.

La relación de Peluc con el oficialismo fue objetada públicamente en Radio Sarmiento por el dirigente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández. El espacio político irá en estos comicios con Orrego y fue un referente y ex candidato a gobernador de este sector el que le recriminó a Peluc su posicionamiento.

En el 2017 la Cruzada Renovadora integró la alianza con Cambiemos. En el 2019 se fue.

La otra gran duda es plantear un acercamiento con la Cruzada Renovadora. Es que, con el ex intendente de la Capital y actual presidente del partido, Alfredo Avelín, no hay acuerdo en la visión económica de la provincia. Además, aún recuerdan cuando la Cruzada se fue de Cambiemos en el 2019 luego de haber integrado el frente con el PRO en las elecciones legislativas del 2017, con presentación incluida en la Ruta 40.

El tercer motivo es la visión anti minera que tiene tanto la Cruzada Renovadora como el GEN, que tiene a la cabeza al abogado Marcelo Arancibia y a Diego Seguí. Para el Frente Con Vos la minería es un factor de desarrollo clave para la provincia, no hay objeciones sobre la actividad económica.

A modo de cierre del encuentro, volvieron a insistir con evitar el “juntarse por juntarse”. En el Frente Con Vos no quieren portazos en la previa a las PASO.