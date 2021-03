En el medio de rumores de intervención, el presidente del PRO local se reunió con Bullrich

El presidente local del PRO, Enzo Cornejo se reunió con la cabecilla máxima del partido, Patricia Bullrich, en el medio de rumores de intervención del partido. La denuncia por violencia de género realizada por Gimena Martinazzo, vicepresidenta del PRO, contra el diputado nacional Eduardo Cáceres generó un escándalo interno que derivó en una grieta. El tema fue protagonista en el encuentro entre ambos dirigentes. Cornejo desmiente la intervención, pero el fantasma sigue sobrevolando bajo.

La denuncia por violencia de género realizada por Martinazzo está en la Justicia. El juez Federico Rodríguez procesó al legislador nacional. En el medio del conflicto, se partió el bloque PRO en el Concejo Deliberante de Rawson. María Verónica Benedetto tomó la iniciativa de separarse, luego se sumó el concejal Pedro Calvo, que según explicaron fuentes del partido, responden a Eduardo Cáceres. Mientras que los dos restantes, son Rocío Cárdenas y Flavia Gil, más cercanos a Martinazzo.

En el medio de este contexto, se dio la reunión Bullrich-Cornejo. "Hemos decidido que el partido pueda tomar distancia institucional de este caso que conmueve a nuestro partido, pero que no deja de ser un problema entre dos particulares, dos personas afiliadas al partido, nosotros no vamos a dejar que el PRO se vea teñido por conductas inadecuadas, por lo que con Enzo hemos tomado la determinación de ir realmente a fondo, esperando la resolución de la justicia, y con nuestro tribunal, con el propósito de recuperar la credibilidad, esa confianza que la sociedad ha depositado siempre en el PRO en San Juan", dijo Bullrich.

Por su parte, Cornejo, manifestó: "Si bien a nivel personal tengo gran afecto por ambos, traté de manejarme con el mayor de los respetos siempre, poniéndome a disposición de ambas partes. Fuera de eso, desde mi rol de presidente no dudé en tomar cada recaudo y cuidado para resguardar la institucionalidad y la integridad de nuestro partido, por lo que no me temblará el pulso en tomar la decisión que tenga que tomar en base a la transparencia y a la imparcialidad".

El presidente del PRO local aseguró que les pidió a los dos involucrados que se abstengan de involucrar al partido. "Este es un tema que ya esta en manos de la justicia y a nivel partidario de un Tribunal de disciplina por lo que desde nuestro partido ya cumplimos con brindar garantías. El PRO es más que Cáceres y Martinazzo", cerró.