Argentina anunció que abandona el Grupo de Lima: ¿y eso qué quiere decir?

El Grupo de Lima es una organización política multilateral fundada en el año 2017, con el fin auto percibido de la defensa de las instituciones y la democracia en el continente.

Quienes cuestionan al grupo aseguran que su autor intelectual es el gobierno de los Estados Unidos, a cargo de Donald Trump en ese momento, con la única idea o propósito de presionar una transición de autoridades en Venezuela, con la necesaria caída del gobierno de Nicolás Maduro.

La declaración suscripta el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana fue rubricada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, y Santa Lucía. Bolivia se sumó después, una vez consumado el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y puso en su lugar a la presidenta tutelada por las Fuerzas Armadas Yanine Añez, hoy presa acusada de al menos cuatro masacres en las que murieron decenas de bolivianos, y automáticamente reconocida por el Grupo de Lima y por la OEA.

El grupo contó con el aval de Estados Unidos, Barbados, Granada, y Jamaica, la OEA y la Unión Europea.

El presidente Fernández, al argumentar la decisión, recordó las permanentes criticas hacia “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima”.

El comunicado de la Cancillería argentina señala que "reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones".

Como contraposición a este organismo multilateral surgió el Grupo de Puebla, no integrado por países sino por líderes políticos e intelectuales del progresismo continental y europeo.

Fue fundado el 12 de julio de 2019, en la ciudad mexicana homónima, con el objetivo de articular modelos productivos progresistas contra la avanzada de gobiernos de corte liberal en el continente, como Piñera en Chile, la misma Añez en Bolivia, Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Lacalle Pou en Uruguay, Lenin Moreno en Ecuador o Iván Duque en Colombia.

Entre los notables que lo integran se encuentran figuras como Ernesto Samper, expresidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana; Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, y Lula da Silva y Dilma Rousseff, expresidentes de Brasil, Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, Martín Torrijos, expresidente de Panamá, Evo Morales, expresidente de Bolivia, Alberto Fernández, José Mujica, expresidente de Uruguay, la ministra de igualdad de España, Irene Montero, y Marco Antonio Enríquez-Ominami político y cinesasta chileno, ex candidato presidencial.

Repercusiones

La decisión argentina de salir del Grupo de Lima fue saludada por dirigentes del Frente de Todos, (algunos hasta la consideraron tardía) y atacada por la dirigencia antichavista que ve esta movida como un apoyo a lo que consideran la “dictadura” de Nicolás Maduro.

Voces opositoras se alzaron rápidamente contra la decisión del gobierno nacional.

El ex canciller Jorge Faurie tuiteó:

“Grave error política exterior abandonar Grupo Lima. Su objetivo fue y es ayudar que Venezuela recupere su democracia. Argentina no puede estar del lado de la dictadura de Maduro. ¡Libertad y democracia para los venezolanos!!”

Grave error política exterior abandonar Grupo Lima. Su objetivo fue y es ayudar que Venezuela recupere su democracia. Argentina no puede estar del lado de la dictadura de Maduro. Libertad y democracia para los venezolanos !!. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) March 24, 2021

En el mismo sentido se manifestó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Lamento la decisión del Gobierno Nacional de salir del Grupo de Lima, ámbito que trabaja para restaurar la democracia en Venezuela"

Y agregó: “Nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual”.

Nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual. — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) March 25, 2021

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, manifestó: “Tengamos memoria. Hoy 24 de marzo, la Argentina salió del Grupo de Lima para apoyar a la dictadura de Maduro en Venezuela. Este gesto es totalmente contrario a lo que Fernández dijo en campaña”.

Tengamos memoria. Hoy 24 de marzo, la Argentina salió del Grupo de Lima para apoyar a la dictadura de Maduro en Venezuela. Este gesto es totalmente contrario a lo que Fernández dijó en campaña. #VivianaConVos — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 24, 2021

El diputado nacional Waldo Wolff, una de las espadas mediáticas del macrismo, escribió: “Retirarse del grupo de Lima que promueve el restablecimiento de la democracia en Venezuela y denuncia las probadas violaciones a los DDHH da vergüenza. Que nuestro gobierno lo haga un 24 de marzo da asco”.

Retirarse del grupo de Lima que promueve el restablecimiento de la democracia en Venezuela y denuncia las probadas violaciones a los DDHH da vergüenza.

Que nuestro gobierno lo haga un 24 de Marzo da asco. — WW (@WolffWaldo) March 24, 2021

El periodista del nuevo tanque mediático opositor en Argentina, LN+, Eduardo Feinmann, tampoco se guardó calificativos: “Gobierno de inmorales. Apoyando a un dictador asesino. Fuerte gesto del Gobierno a Nicolás Maduro: la Argentina se retira del Grupo de Lima”.

Gobierno de inmorales. Apoyando a un dictador asesino. uD83DuDC49Fuerte gesto del Gobierno a Nicolás Maduro: la Argentina se retira del Grupo de Lima https://t.co/7kCCfrRQGL — Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 24, 2021

Otro comunicador del mismo espacio, Luis Gasulla, tuiteó: "El día de los derechos humanos El gobierno de los Fernández muestra su coherencia y se retira del Grupo de Lima. Cada día más cerca de la dictadura de Maduro en Venezuela".

El día de los derechos humanos El gobierno de los Fernández muestra su coherencia y se retira del Grupo de Lima. Cada día más cerca de la dictadura de Maduro en Venezuela — Luis Gasulla (@LuisGasulla) March 24, 2021

Por otro lado, la salida sumó apoyos.

El ex canciller argentino Jorge Taiana tuiteó: “Es una buena noticia que Argentina abandone el #GrupoDeLima al que nunca debió pertenecer, por tener este grupo un carácter intervencionista, contrario a la solución pacifica de las controversias y a la paz y la no intervención”.

Es una buena noticia que Argentina abandone el #GrupoDeLima al que nunca debió pertenecer, por tener este grupo un carácter intervencionista, contrario a la solución pacifica de las controversias y a la paz y la no intervención. pic.twitter.com/Gfw07fAaU0 — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) March 24, 2021

Aníbal Fernández también coló a Venezuela en la decisión: “Promesa cumplida: Argentina se retiró del Grupo de Lima. Fue un compromiso de campaña del presidente Fernández. Cancillería rechazó los embates impulsados por los países miembro para aislar al Pueblo venezolano”.

Promesa cumplida: Argentina se retiró del Grupo de Lima



Fue un compromiso de campaña del presidente Fernández. Cancillería rechazó los embates impulsados por los países miembro para aislar al Pueblo venezolano.https://t.co/mci6Z0Zk2z — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 24, 2021

Siempre por las banquinas metafóricas, el escritor y analista Jorge Asis no lamentó la salida de Argentina del grupo: "