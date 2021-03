Alberto Fernández y los mandatarios provinciales coincidieron en desalentar los viajes de argentinos al exterior

El presidente Alberto Fernández se reunió con todos los gobernadores para evaluar cómo está la situación en cada distrito, la marcha del ritmo de la vacunación, el stock de vacunas con el que cuenta cada provincia y las medidas que se adoptarán en caso de que una segunda ola de coronavirus afecte a nuestro país.

En este encuentro los mandatarios provinciales coincidieron con el Presidente en la reducción de vuelos y en desalentar la salida de argentinos al exterior y elogiaron la distribución equitativa que se hizo de las vacunas que llegaron a la Argentina desde fines del mes de diciembre.

También hubo coincidencias con los gobernadores de las provincias con pasos fronterizos hacia los países limítrofes en continuar con los cierres en las fronteras. Varios de ellos pidieron aumentar y reforzar los controles sobre los transportes de carga. Por eso acordaron una reunión entre el ministerio de Transporte de la Nación que conduce Mario Meoni y los gobernadores en los próximos días para analizar medidas. Los transportistas están comprendidos dentro del personal denominado esencial y para atravesar las fronteras deben gestionar permisos ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Existe mucha preocupación por la situación sanitaria en la región por el aumento de casos en los países vecinos con variantes de los virus que resultan más contagiosos, especialmente la variante desarrollada en Manaos denominada P-1, que presentó varios ejemplos de reinfecciones.

El Gobierno le comunicó a las diferentes jurisdicciones que pueden utilizar las vacunas para inocular al personal de fronteras ya que son catalogados como personal estratégico. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, que acompañó al Presidente en su exposición, realizó un informe sobre la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación y anunció que este viernes 19 será la primera reunión presencial del Cofesa (Consejo Federal de Salud) con los 24 ministros provinciales.

Participaron del encuentro por videoconferencia el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), y los gobernadores Axel Kiciloff (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Juan Schiaretti (Córdoba); Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego); Juan Manzur (Tucumán) y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni. En tanto, por La Rioja, intervino el jefe de Gabinete, Juan Luna. En tanto, por el gobierno nacional acompañaron al Presidente, la ministra Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo de Pedro y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Por el momento la idea del Gobierno Nacional es no restringir actividades que resientan el repunte que notan en la economía. La idea de “convivir con el virus” sobrevoló la reunión más allá de que hubo reclamos por el reparto de las vacunas que se hizo hasta el momento. Voceros del presidente aseguraron que habrá un refuerzo de la campaña de concientización que ya está en marcha porque notan cierto relajamiento en los hábitos de la población. Se hará hincapié en que “la pandemia no terminó” y en que el uso del barbijo, el respeto del distanciamiento social y evitar las reuniones sociales de muchas personas en ambientes cerrados y sin ventilación son necesarios para que Argentina no sufra las consecuencias de una segunda ola de Covid-19.

Aunque en Semana Santa (el primer fin de semana de abril) la circulación se incrementará por el turismo la intención es no impedir el tránsito entre las distintas provincias. Desde el Ministerio de Turismo remarcaron el miércoles cuando fue relanzado el Repro, un refuerzo en la ayuda para los empleados de ese sector, que desde diciembre se movilizaron alrededor de 200 mil personas en la temporada veraniega y que eso sirvió para una recuperación de esas actividades que durante la parte más estricta de la pandemia había tenido un fuerte impacto negativo en sus ingresos.

Fuente: Infobae