Rossi en San Juan: invertirán $40 millones para fabricar emulsiones en Jáchal

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, estuvo en San Juan y habló de todo con Tiempo de San Juan. Para la Provincia están previstas inversiones en la planta de Fabricaciones Militares de Jáchal. Allí se hará una planta para elaborar emulsiones para que la que se invertirán $40 millones de pesos. Opinó sobre las PASO, contó que se busca resarcir económicamente a las víctimas de los familiares del ARA San Juan. Los detalles.

-¿Cómo avanzan en el uso de unidades militares como centros de vacunación? Y específicamente con el RIM 22 ¿cómo marcha esta transición?

-Nosotros en todas las operaciones que hacemos actuamos a requerimiento de lo que necesiten el gobierno nacional o los gobiernos provinciales. En la provincia de San Juan hay una solicitud por parte del gobernador para adecuar algunas instalaciones del RIM 22 para que sea uno de los centros vacunatorios. Esa evaluación la hace el Ministerio de Salud y es el Ministerio de Salud de la Provincia el que toma la decisión. Están disponibles las instalaciones como el personal militar para el proceso de vacunación. Estamos trabajando de distintas maneras en las provincias, en algunas donde tenemos hospitales militares, los médicos y enfermeras militares participan con el vacunador y en otros lugares participamos acompañando el operativo en sí mismo, eso lo estamos haciendo en CABA, en la cancha de básquet de River hay una posta. Nos han pedido centros militares para que funcionen como centros de vacunación en San Juan, en La Rioja, Ushuaia, Río Gallegos y en Santa Fe. En Paraná por ejemplo la base aérea tiene una cámara frigorífica y allí se depositan las vacunas para Entre Ríos, en Resistencia estamos adecuando una instalación militar para que sea un centro de apoyo logístico y así sucesivamente.

-En el medio, se da un fuerte tironeo por el tema vacunas a nivel nacional. ¿Cómo calificaría el rol de la oposición ante la llegada y la colocación de la Sputnik V?

-Uno varía entre la indignación y la tristeza porque la realidad que todo lo que se escribió y se dijo, es más el presidente y el ministro de salud tienen una denuncia por intento de envenenamiento hecha por la ex diputada Carrió tras la aplicación de la vacuna Sputnik V, la realidad es que esto deja a la oposición política en un lugar de poca responsabilidad porque lo que se trata es de tutelar la salud del conjunto de los argentinos y para eso lo que se necesita es una actitud responsable de la oposición. Decíamos que había que restringir la circulación para frenar los contagios, salieron a decir que estábamos restringiendo las libertades, después cuando empezamos con la vacunación salieron con la campaña anti vacunas, después que la vacuna que traíamos no estaba aprobada y ahora, porque no viene tan rápido la misma vacuna que criticaban. Termina siendo una situación poco sostenible, deja en un lugar a la oposición arcaico, oponerse a la vacuna que tiene evidencia científica con preconceptos y prejuicios pone a la oposición en un lugar muy anacrónica, parece una discusión de las cavernas.

-En San Luis se firmó un convenio para que LADE ofrezca vuelos en temporada turística. ¿Se puede hacer en San Juan?

-Nosotros lo que hacemos es actuar en función de lo que se nos pide, nosotros lo que hicimos fue responder a una solicitud del gobierno de San Luis de hacer algunos días un circuito entre Merlo y la Ciudad de Buenos Aires en las temporadas turísticas. Nosotros tenemos una línea aérea que es la Línea Aérea del Estado, estábamos en condiciones de hacerlo y está operativo el vuelo. Si hay otra solicitud que garantice una cantidad de vuelos y de ocupación, estamos dispuestos a analizarlo y a reflexionar en forma conjunta. LADE es una línea aérea del Estado, es una línea de fomento. Cuando nosotros llegamos estaba prácticamente a punto de desaparecer, la reflotamos y empezamos a hacer los circuitos tradicionales que tiene LADE, tiene asiento en Comodoro Rivadavia y en Buenos Aires. Tiene un circuito tradicional en la Patagonia, hace un circuito Comodoro Rivadavia- Río Gallegos- Río Grande- Ushuaia y hace otro circuito que es Comodoro Rivadavia- Perito Moreno-Bariloche-Comodoro Rivadavia. Estamos tratando de potenciar eso y salir a otras regiones, nos imaginamos las regiones que tienen pocos vuelos comerciales o las segundas o terceras ciudades del Interior en cada provincia, como San Rafael, Río Cuarto, Villa María. Hoy ya tenemos aviones.

-¿Cómo avanzan con la compensación económica para los familiares de las víctimas del ARA San Juan?

-Enviamos un proyecto de ley, proponiendo una reparación histórica a los familiares del ARA San Juan de la misma manera que el Estado aplicó el mismo criterio con los familiares de los desaparecidos, los familiares de las víctimas de la AMIA, los familiares de las víctimas de la explosión de Río Tercero. En esos casos el Estado presentó un proyecto indemnizatorio que tiene una fórmula que determina la cantidad de condiciones con las cuales se puede acceder a esa reparación en forma inmediata.

-¿Cuáles son las inversiones que se vienen para San Juan, especialmente en Fabricaciones Militares?

-Hoy estamos frente a un hecho trascendente. El año pasado cuando salí del RIM 22, salí con la idea claramente que teníamos que empezar a modificar la estructura de servicios. El 50% de los gastos del RIM 22 son servicios y la mayor parte energía eléctrica. Lo que hicimos fue inaugurar una línea de paneles solares que nos va a permitir alimentar gran parte del Regimiento y nos va a permitir ahorrar recursos económicos. El RIM 22 se convirtió en la primera unidad de las Fuerzas Armadas del país que tiene energía solar. Estamos trabajando en Fabricaciones Militares, estamos planificando una nueva inversión de $40 millones para hacer una fábrica de emulsiones que nos va a permitir mejorar las prestaciones.

-¿Cómo ve la suspensión de las PASO? ¿Lo ve factible?

-Las PASO necesita consenso de todos los actores y los partidos políticos. Hay un argumento muy claro, que son los efectos de la pandemia. Es muy difícil que se cumpla el objetivo si no hay consenso. Por ejemplo, en Santa Fe la mayoría de los legisladores son opositores, si la oposición no está de acuerdo vamos a seguir teniendo PASO provinciales y no nacionales, lo mismo sucede en Buenos Aires. Tenemos que buscar un escenario de consenso.

-¿Qué lugar tienen las políticas de género en las Fuerzas Armadas?

Tenemos una política de género que impulsamos muchísimo. Hay alrededor de 20% de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, dependiendo el escalafón. Cuando uno habla del escalafón profesional es cuando alguien se recibe de médico y después ingresa a la fuerza a instrucción militar. Ese escalafón profesional estamos en un 30% y en el escalafón de comando, que es el que ingresa a la escuela de suboficiales y oficiales, estamos un poco más bajos, entre el 8% y el 10%. Este año tuvimos la graduación de la primera piloto mujer de aviones Caza, una chica de 26, que recibió su diploma en Mendoza. En la división de helicopteristas se recibieron 8, 3 mujeres. Las políticas de género dentro de las fuerzas armadas es una política de Estado. Es el cambio cultural más importante dentro de las Fuerzas Armadas, son estructuras muy rígidas. En Chipre tenemos 250 hombres y mujeres en la misión de paz, la misión se compone por personas de varios países y un jefe y la jefa anterior era una mujer australiana.