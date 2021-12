Tras el rechazo de la Corte, el Contencioso hizo lugar al plateo giojista sobre el cambio del Código Electoral

Luego de que la Cámara de Diputados de San Juan eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a través de la modificación del Código Electoral, el trío de legisladores formado por Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva llevó al caso a la Corte de Justicia local para declarar la ley inconstitucional. Sin embargo, el máximo tribunal sanjuanino rechazó el planteo y argumentó que primero debían acudir a los juzgados de primera instancia. Así lo hicieron.

Este jueves, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, hizo lugar a la cautelar presentada por los diputados giojistas. Según el comunicado que emitieron desde el espacio, la magistrado "ordenó la suspensión de la vigencia de los artículos 35 y 135 de la ley 2348 N, sancionada y publicada en el Boletín Oficial el 16 de diciembre pasado". No obstante, esto no significa un freno definitivo a los cambios en el Código. La jueza deberá resolver si es constitucional o no la modificación del Código.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo piensa apelar la decisión de Tettamanti. Según razonan, la cautelar se utiliza ante la aplicación inminente de una medida. Es decir, busca frenar un daño inmediato. No es lo que sucede en este caso. Para las elecciones faltan 18 meses, un plazo más que suficiente para que se resuelva la cuestión de fondo. Por lo que la cautelar no tendría sentido porque no impide ni frena ningún daño inminente.

La movida se dio en paralelo al anuncio de los diputados giojistas sobre la formación de un bloque propio, bautizado como Frente de Todos San Juan. En la separación del bloque del Partido Justicialista y aliados también hubo chispazos. El presidente de la Cámara, Roberto Gattoni dijo que no se les concederá la estructura de secretarios y asesores, así como tampoco se les concedió a los del Frente San Juan Primero.