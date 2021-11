Imputables a los 16: los detalles del proyecto de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y presidenciable 2023 Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a la multitud de indignados por el crimen de un quiosquero en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, a manos de una pareja compuesta por un hombre de 29 y una adolescente de 15.

El hecho generó una pueblada en el lugar, en la que hubo represión policial a una multitud que quería ingresar a la comisaría para linchar a los delincuentes que habían sido detenidos.

La edad de la menor que participó del hecho reabrió el debate, azuzado aún más por el clima electoral, de la baja de la edad de imputabilidad. hoy el libertario Javier Milei, en medio de la refriega mediática e ideológica, llegó a decirle al ministro de Seguridad Aníbal Fernández que era "un hijo de puta".

El dirigente porteño macrista señaló que “lo más importante es el cambio en el código de procedimiento penal, que no haya artilugios para excarcelar”.

Específicamente sobre los menores que delinquen señaló que “con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”

Luego elogió logros de su propia gestión, al asegurar que “no hay una solución mágica, pero se puede solucionar la inseguridad. Nosotros en la Ciudad bajamos todos los delitos, capacitamos a los policías, sacamos a todos los policías a la calle y pusimos más tecnología”.