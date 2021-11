Uno y una: ¿Se armó la primera fórmula presidencial para el 2023 entre el PRO y la UCR?

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, recibió a Patricia Bullrich en su provincia e hizo sorprendentes declaraciones.

El jujeño comenzó el largo rosario de halagos a la ex ministra de Seguridad del macrismo dando “la bienvenida a Patricia Bullrich. Una mujer de convicciones, con coraje, bien plantada en la política y en la vida. Como siempre digo, fue la mejor ministra que tuvo nuestra gestión de gobierno de Cambiemos a nivel nacional".

"Acá varios me han lanzado como candidato a presidente, para lo que falta mucho, pero Patricia también va a ser candidata a presidenta. Hoy le preguntaba si me acompañaría y me dijo sí. Yo también la acompañaría a ella. Va a ser un honor. Yo sé que ella no va a aflojar", disparó.

Estas declaraciones fueron un ahondar en la grieta que está planteada dentro de la oposición entre los halcones y las palomas, espacios que conducen la misma Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se juega un pleno a una candidatura presidencial en 2023, respectivamente.

Bullrich le bajó el tono al entusiasmo de Morales, pero dejó la puerta abierta a la candidatura: "Se van a abrir unas PASO seguramente y ahí veremos quiénes son los candidatos, cuántos hay... Es un poco apresurado hablar de este tema".

Y devolvió los halagos declarando al candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna en 2007 (sacaron el 17%), un probable candidato a ocupar la Rosada: "Gerardo siempre ha tenido una voluntad política muy férrea, así que yo lo veo como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio".