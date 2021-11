Cafiero "se la mandó", y Alberto lo corrigió en vivo; mirá qué pasó

En el acto de lanzamiento, este viernes de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, sucedió un hecho que causó risas entre los asistentes, y quedó registrado por las cámaras.

Juan Manuel de Rosas

El canciller Santiago Cafiero hablaba en el acto convocado en el marco de los festejos por el día de la soberanía cuando, refiriéndose a la heroica defensa de la integridad territorial realizada por Juna Manuel de Rosas situó la gesta 20 años después de lo que sucedió.

Batalla de Vuelta de Obligado

Para coronar el blooper, viene a cuento el dato de que el país en 1965 era gobernado por Bartolomé Mitre, de quien nadie sospecharía que se enfrentaría a ingleses y franceses bajo ninguna circunstancia, por más apremiante que fuera para la soberanía nacional.

Bartolomé Mitre

“Mañana 20 de noviembre se va a conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1865, y esa gesta heroica sintetiza muchos ejes de nuestra historia como Nación”, dijo Cafiero.

Rápidamente las cámaras captan al presidente escribiendo algo en un papel que le entrega a Cafiero, que dice: “Me pasan machetes acá: 1845. Acá el profesor Fernández me hace la corrección”.

Alberto también dijo lo suyo de lo sucedido: "Me reía recién con Santiago. No quería corregirlo ni pasarle un machete, no tengo que hacerlo. Pero a veces cuando uno habla en público se equivoca un concepto. Había dicho 1865 y ya veía que mañana el gran diario argentino iba a decir que le cambiamos la fecha de la Vuelta de Obligado”.

Y aprovechó para relacionar esa batalla con la derrota electoral del 14 de noviembre: "Algunos se preguntan por qué conmemoramos una batalla en la que no ganamos. Como dije el otro día, a veces ganar no es vencer, vence el que no baja los brazos".