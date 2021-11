Tres figuras del kirchnerismo lanzan un nuevo partido político: mirá quiénes son

Tres figuras importantes del kirchnerismo anunciaron el lanzamiento del espacio Soberanxs, un partido político que integrará, en principio, el Frente de Todos, con una estrella federal, símbolo del federalismo histórico, en el lugar de la o/a final.

Sus líderes vienen marcando diferencias importantes con la conducción de Alberto Fernández, tanto en las decisiones de gobierno como en cómo se definieron las listas para las elecciones.

Los referentes de este espacio son el ex ministro de Economía de la Nación Amado Boudou, el ex vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto, y la ex sindicalista de Aeronavegantes y ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro.

Especialmente Gabriel Mariotto se desgañito en tiempos de armado de listas pidiendo participar en las PASO, aceptando las condiciones de quien venciera: “Sólo queremos participar, hay muchos compañeros en el interior de la provincia que quieren jugar en la política y no se les está dando espacio”, decía a quien quisiera escuchar.

No hubo PASO, y el vaticinio de Mariotto se cumplió. “A los que dejen afuera, cuidado, porque pueden ir a participar a otro espacio”.

Alicia Castro, en su twitter, escribió sobre el lanzamiento de Soberanxs: ““Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevos y viejxs compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad”.

Mariotto también tuiteó al respecto: “Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevos y viejxs compañerxs q no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad. Un punto de encuentro político, un espacio de debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas. Sumate!”

Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevos y viejxs compañerxs q no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad. Un punto de encuentro político, un espacio de debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas. Sumate! pic.twitter.com/tu4i6R6FEq — Gabriel Mariotto (@gabmariotto) November 15, 2021

El lanzamiento del espacio será en una fecha bien estudiada, símbolo de la soberanía nacional. Será este 20 de noviembre, aniversario de la Vuelta de Obligado, cuando el general Juan Manuel de Rosas venció a la coalición anglofrancesa que pretendía remontar el Paraná, en 1845.

Alicia Castro, en la previa del cónclave, dibujó un mapa de disidencias que mantienen con el gobierno de Alberto Fernández: “Somos parte del núcleo duro que transformó a la Argentina y la región. Este espacio va a estar dentro del Frente de Todos manteniendo su historia, valores y coherencia”.

“Nuestra ambición es organizar y movilizar una fuerza soberana a nivel federal con nuevos y viejos compañeros y compañeras que no nos resignamos al estado de las cosas y a la violencia de la desigualdad”, agregó.

La sindicalista no ahorró críticas para el flamante canciller, Santiago Cafiero: “Tenemos un canciller sin experiencia, sin contacto y que no tiene el lenguaje. Acá mandan Beliz, Argüello y Nicolini”.

Y cargó contra la política exterior del gobierno: “Acaba de votar el no reconocimiento de las elecciones en Nicaragua, que es la misma matriz que utilizó Almagro para realizar el golpe de estado en Bolivia”.

Todos sus integrantes fundadores tienen relación con medidas que significaron una fuerte presencia del estado en distintos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica de la Argentina. Castro misma se encargó de referencias que “Boudou será recordado por recuperar las jubilaciones”, Mariotto será reconocido por la Ley de Medios” y ella será siempre “identificada con la lucha sindical y el salvataje de Aerolíneas Argentinas”.