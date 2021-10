Silencio en Juntos por el Cambio por la denuncia contra Conti

A principio de esta semana se prendió la mecha de un tema que iba a dar que hablar. Todo comenzó el lunes, cuando el candidato a Diputado Nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, presentaba por mesa de entrada de la Cámara de Diputados un documento solicitando que la misma trate el rol del integrante de Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, en lo que ellos consideraban un acto de política electoral.

Horas más tardes, el mismo Enrique Conti habló con Tiempo de San Juan asegurando que todo se trataba de una movida política, porqué él solo había sido invitado a una charla sobre sequía en la que había no solo productores, sino candidatos y miembros del frente Juntos por el Cambio (como Susana Laciar, Marcelo Orrego y Roberto Basualdo) en la que participó como oyente.

Aunque el panorama pintaba para quedar así, en una denuncia presentada y una respuesta informal, todo cambió cuando comenzó a existir la posibilidad de recibir tratamiento antes de lo pensando. La posibilidad se hizo realidad el martes, cuando se conoció oficialmente que en la sesión del jueves los legisladores y legisladoras tratarán la presentación contra Enrique Conti por incompatibilidades de un funcionario según lo establecido en el artículo 205 de la Constitución Provincial.

Pese a la insistencia realizada a los diputados Enzo Cornejo, Gustavo Usin e incluso la candidata a diputada nacional por el frente JxC, Susana Laciar, ninguno respondió a las inquietudes de este medio. Quien sí lo hizo fue el diputado provincial, Sergio Miodowsky, pero no brindó mayores precisiones puesto que afirmó que no había visto el documento donde figura el planteo realizado por Arancibia, por lo que no contaba con una opinión al respecto, ni mucho menos tenía definido cuál iba a ser su postura durante la sesión de mañana en Diputados.

Jugada política o no, Arancibia logro su cometido, que le dieran lugar a su presentación que podría desencadenar en un jury de enjuiciamiento contra quien fuera Ministro de Economía de la Provincia e Intendente de Capital. Eso se sabrá mañana, luego de la sesión en la Cámara de Diputados.