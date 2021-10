Rodríguez Larreta apuntó a "los monopolios" en la lucha contra la inflación

Horacio Rodríguez Larreta se metió de lleno en el gran problema de la Argentina: la incontrolable marcha de la inflación.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró desde el vamos que es un asunto complicado, pero se animó a dar alguna posible solución a un flagelo que acoso a todos los argentinos.

Convencido de que el congelamiento impulsado por la Secretaría de Comercio Interior no es una medida efectiva para reducir la escalada de precios, Rodríguez Larreta sostuvo que la inflación es un “problema complejo”, que no tiene una sola causa. “Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular”, consideró el mandatario en Radio Urbana Play como uno de los fenómenos que impactan en esta problemática.

Por otra parte, también nombró como un factor influyente a la emisión y agregó, con críticas a la gestión del Frente de Todos: “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”.

En ese sentido entendió que “el Gobierno hace gala de que no tiene un plan” y cuestionó el Presupuesto presentado por el Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán: “Cuando contestan que el plan es el presupuesto te das cuenta que eso no es así. Estaba previsto 29% de inflación este año y vamos a terminar arriba de 50%. ¿Adónde está el plan?”.

Descartó un acuerdo después de las elecciones con el Frente de Todos

Esa disconformidad al respecto de la administración de Alberto Fernández también se replicó en su visión en cuanto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el oficialismo después de las elecciones legislativas, fijadas para el 14 de noviembre.

“No veo perspectivas de un consenso. El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene por qué ser con todos”, afirmó Rodríguez Larreta, que se alejó así del encuentro entre partes que ya propuso en varias oportunidades el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“El consenso no me lo imagino con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios; que hay que congelar los precios; que no hay que condenar los Derechos Humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua; que el Gobierno no tiene que ayudar a una provincia desbordada por temas de seguridad como Río Negro; que hay que limitar la exportación de carne”, explicó.

Y para recalcar aún más la imposibilidad de lograr un contrato que fije diez políticas de Estado con la Casa Rosada sostuvo: “Hay niveles de diferencias, nunca uno piensa igual en todo, pero hay algunas visiones comunes que tienen que estar”.

El jefe del Ejecutivo de la Ciudad prefirió, sin embargo, no inmiscuirse en las declaraciones de la candidata que encabeza la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien dijo que la oposición propicia un “golpe blando” para después de los comicios. “No resiste ningún análisis. Siempre personalizando, siempre pegando. No le voy a contestar, no me engancho en esas acusaciones, estoy para discutir cómo bajar la inflación”, dijo.

El respaldo a Mauricio Macri tras no presentarse en Dolores

Además, respaldó al expresidente Mauricio Macri, que fue acusado por una parte del arco político de querer eludir a la Justicia cuando no se presentó a declarar el miércoles pasado en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

“El juez lo llama a declarar de un día para el otro, estando de viaje. Era público que estaba de viaje y está yendo [a declarar]. No es que no va. No fue la primera vez porque lo llamaron a declarar sabiendo que estaba de viaje. Mauricio Macri va mañana a la Justicia. Hay que ser institucionalistas y tener respeto al Poder Judicial, no veo contradicción”, indicó Rodríguez Larreta después de que también figuras de su propio espacio, como el radical Facundo Manes, cuestionaran a Macri por no presentarse ante el pedido del juez Martín Bava.

Mientras que una parte de los seguidores del exmandatario convocaron una movilización a Dolores para respaldarlo mañana, cuando sí llegue al Juzgado, Rodríguez Larreta se mostró cauto al respecto. “Que haya gente que se quiera manifestar, lo puede hacer. Pasó en otros casos como con Cristina Kirchner. Tienen derecho a hacerlo”, se limitó a decir.

