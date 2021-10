Para Enrique Conti la denuncia de Consenso Ischigualasto es una movida política

Desde Consenso Ischigualasto en la mañana de hoy presentaron una denuncia contra Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas, por haber participado de lo que consideran desde el Frente una actividad electoral, y al ser funcionario público es incompatible su participación en actividades políticas partidarias y/o electorales.

Ante eso, consultado por Tiempo de San Juan, Enrique Conti destacó que no sabe cómo definir la situación que lo ubica en el ojo de la polémica. “Me extraña esta actitud porque yo no soy candidato ni estoy compitiendo por votos. Fui invitado por el senador Basualdo, en función de haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en función de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”, destacó.

Además, recordó que, si bien hay incompatibilidad tanto para Tribunal de Cuentas como para jueces en lo que es la participación en actividades políticas electorales, él considera que este encuentro entre productores, ingenieros y figuras políticas no tenía una finalidad electoral. “Esto se da en circunstancias que no suman votos, ¿o habrá cambiado tanto la política que no interpreto cuáles son los votos que puedan ganarse? Con la sequía no se gana ni se pierde un voto”.

El funcionario denunciado destacó que toda esta movida es política y que el ser miembro del Tribunal de Cuentas no significa que no pueda tener contacto con la gente. “No soy un monje de clausura. ¿A quién voy a perjudicar o favorecer siendo miembro del Tribunal ante un tema como la sequía? Desconozco cuál es el beneficio que saca Consenso con denunciarme”. Cabe destacar que es la segunda vez que Conti es señalado por el frente durante esta campaña. La primera fue en julio, cuando participó del acto lanzamiento del Frente Juntos por el Cambio. En esa oportunidad, los “dinosaurios” se reunieron para analizar la situación, pero no hicieron nada formal al respecto.

Sobre la presentación que hará Consenso mañana en el Tribunal de Cuentas, Enrique fue tajante afirmando que la misma no tiene sentido, ya que no son sus pares quienes lo pueden juzgar, sino los legisladores provinciales, por lo que esperará lo que defina la Cámara de Diputados.