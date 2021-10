Familiares de víctimas del ARA San Juan piden que la justicia declare a Macri en “rebeldía”

Hoy llegó Mauricio Macri al país tras su largo periplo por Estados Unidos y Europa, y aclaró que desconocerá la llamada a indagatoria del juez Bava, en el marco de la causa donde está imputado por usar el aparato del Estado para hacer espionaje ilegal sobre los familiares de los muertos en el ARA San Juan.

Además, de las declaraciones del abogado Pablo Lanusse, el mismo empresario publicó una decena de tuits explicando las razones de su negativa a acatar la orden judicial, argumentando que considera la citación parte de una “persecución política”.

Ante esta noticia, los familiares de los héroes de la Armada muertos en el fondo del mar argentino estallaron, y pidieron a la justica que declare al ex presidente “en rebeldía”.

“Evidentemente, desde que fue llamado por primera vez a indagatoria está jugando sostuvo Luis Tagliapetra, abogado y familiar de una de las víctimas señaló que la estrategia de Macri y su defensa es “un juego más mediático que judicial”.

“Lo único que hay en el expediente es un escrito donde él presenta sus abogados y hace una serie de aseveraciones que no tienen sustento jurídico; desconoce la potestad del juez Martín Bava pero no hace ningún planteo en ese sentido, ni recusatorio ni de incompetencias”, apuntó.

“Puede declarar o no, presentar un escrito o prueba, todo lo que la ley le permite, pero lo que no debería hacer es no presentarse”, concluyó Tagliapietra que aseguró que, si Macri persiste en negarse a asistir ante la justicia, podría pedir nuevamente que se lo declare en rebeldía, como hizo el 7 de octubre pasado, la fecha original de una indagatoria que fue postergada para hoy.