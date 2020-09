El polémico Julian Gil echó a dos concejales de su partido, entre estos, su cuñada

El exintendente caucetero, Julián Gil, entró nuevamente en la polémica al echar de su partido a los concejales Miguel Caselles y su cuñada Paola Cepeda. La decisión se conoció a través de un comunicado del Partido Unidos Triunfaremos, en el que indicaron que "se decidió por decisión unánime de los aliados y simpatizantes en Asamblea General expulsar del Partido a los Concejales Miguel Caselles y Paola Cepeda por faltas graves, violando el art 9 de la carta orgánica partidaria, desobediencia, traición al partido, incumplimiento de disposiciones internas y resoluciones partidarias y abandono de la representatividad del Partido político Unidos Triunfaremos", afirman en dicho comunicado que fue difundido por InfoCaucete.

De esta manera quedó solo Emanuel Castro como único concejal del partido de Gil en estos momentos en el consejo deliberante.

El conflicto se habría dado por una resolución que firmaron Cepeda y Miguel Caselles que no contaba con la firma del presidente de la bancada y que "no tuvo el consentimiento" de su partido Unidos Triunfaremos. Así, el ex intendente Gil afirmó que el accionar de los funcionarios fue "improcedente y fuera de lugar", que ambos "violaron las disposiciones partidarias" y que el cargo de secretaria debe ser elegido por la fuerza política, la que propuso a su hija Jimena.

Jimena Gil había sido postulada por su propio padre en diciembre pasado para que ocupara el cargo de secretaria de bloque, pero no tuvo resolución, porque Caselles y Cepeda presentaron una nota para que el cargo lo ocupara otra persona.