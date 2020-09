Sin pelos en la lengua, Ortíz Andino reveló qué pasa con Agua Negra

“No va a afectar el cambio de Presidencia del BID”, dijo confiado este miércoles el ministro de Obras sanjuanino, Julio Ortíz Andino, a Tiempo de San Juan, consultado sobre si la salida de Luis Alberto Moreno del organismo y la entrada de Mauricio Claver-Carone hacen peligrar el financiamiento para el túnel de Agua Negra ya comprometido.

Quizá pocos sanjuaninos sepan que el hecho de que Estados Unidos acaba de poner al consultor de la Casa Blanca, Claver-Carone, en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en medio de una tensión con Argentina que tuvo que bajar su candidato para el cargo (Gustavo Béliz), impacta de lleno en San Juan. Por eso, cuando en su visita a la provincia este martes Alberto Fernández contó que ya habló con el nuevo líder del organismo internacional, en el uñaquismo se tomó nota y se respiró con alivio.

Incluso Fernández, en esos 10 minutos que tuvo el sábado con el nuevo presidente del BID para dar vuelta la página tras la disputa internacional, le dedicó un pedido especial por Agua Negra, según contó él a los sanjuaninos en conferencia de prensa.

Sin duda, son señales políticas positivas. Pero la obra internacional sigue generando incertidumbre sobre su futuro. “Por supuesto que Moreno vino y tenía una buena relación con San Juan y si hubiera sido (el canciller Gustavo) Béliz elegido presidente del BID hubiera sido fantástico, pero un presidente no puede cambiar la decisión de todo el directorio. Ya está tomada la decisión”, analizó Ortíz Andino sobre el nuevo escenario con el norteamericano.

El norteamericano Claver-Carone, nuevo presidente del BID.

Sí mencionó que “como se no se ha tomado el crédito del BID que ya está otorgado podrían hacer algo”, pero aclaró que “hoy eso no es materia de preocupación”.

El ministro consideró que la manifestación explícita de apoyo de Fernández al túnel los deja tranquilos, y que la meta es negociar con Chile. “Alberto ya ha manifestado continuar con el túnel, hay que ver qué pasa con Chile. Hay un montón de lugares que Chile quiere impulsar y esto va a ser una negociación. Y esto que dijo Fernández de que hay otros pasos no nos molesta, eso puede ser parte de la negociación, Argentina puede decir ‘hago otros pasos que quieran ustedes, pero me apoyan en este’”.

Fernández, ayer se llevó de San Juan una conversación sobre el tema, una charla corta, dada la apretada agenda, pero también una abultada carpeta con antecedentes del túnel que le dio Ortíz Andino. “Vamos a seguir teniendo conversaciones, porque por la pandemia no han tenido oportunidad de discutir. Está bien que haya muchos pasos porque ahí aparece la negociación, por eso aparecen 26 pasos consensuados. Ahí se plantea la necesidad y que trabajen en los mismos pasos ambos países, para que no pase como con San Francisco, que Argentina pavimentó hasta el límite y a Chile no le interesaba”.

Incluso, para Ortíz Andino, cuando Fernández habló en su visita a San Juan del túnel “no tenía tenía parte de la información, no habíamos tenido tiempo para hablar del túnel, por eso le entregué un informe donde les hace ver la realidad”. Según dijo el ministro en declaraciones a radio AM 1020, “él (Fernández) tenía entendido que se estaba disputando entre San Juan y Chile la posición del túnel y yo le aclaré y en el informe está más que fundamentado, y es la posición de nosotros después de 15 años de estudio, con estudios tanto de Argentina como de Chile, tiene todo un gran fundamento. Chile con el nuevo gobierno de Piñera en 2018 empezó a decir que se podía hacer en otro lugar sin estudios, analizando información durante 6 meses contra 15 años, y las posibles alternativas. Me dijo el Presidente que lo iba a analizar bien, pero tiene toda la intención de llevarlo adelante”. Ortíz Andino (derecha) en su recibimiento a Fernández este martes.

Para el ministro, “hay que sumar esfuerzos en los mismos pasos” y consideró que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, está haciendo un buen trabajo y que incluso durante la pandemia ha estado interactuando con el Gobierno chileno por Agua Negra, con reuniones virtuales.

“La idea es que salga”, resumió Ortíz Andino sobre la esperada licitación que insistirán negociar. Incluso, dijo que si con Piñera no tienen eco, están dispuestos a esperar un recambio de Gobierno del otro lado de la cordillera. “No tienen argumentos en Chile. Puede ser que esperemos dos años (lo que queda de gestión piñerista), si llevamos 20 años peleándola”, concluyó.