Eduardo Duhalde anticipó un golpe de estado en Argentina, y lo criticaron de todos lados

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó el lunes por la noche en un programa televisivo que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional. Sus dichos generaron un enérgico rechazo de referentes de todo el arco político.

"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", afirmó Duhalde anoche en declaraciones al programa "Animales sueltos" de América TV.

En esa línea, el también exgobernador bonaerense afirmó que "sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército", y reafirmó que "no va a haber elecciones" en la Argentina.

Luego de contextualizar con la situación en la región, Duhalde declaró que "la Argentina es la campeona de las dictaduras militares", pero luego pidió no "personalizar" y sostuvo: "No digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe". No obstante, al mismo tiempo advirtió que la "Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno".



Además, vaticinó que la actual "es la más compleja de las presidencias" en el país, y advirtió que "se va a generar un clima peor al 'que se vayan todos, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil".

Las reacciones a los dichos de Duhalde

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se expresó contra las declaraciones de Duhalde. "Es un escenario absolutamente improbable: las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático", enfatizó el funcionario nacional sobre la posibilidad de un golpe militar. "No hay ninguna posibilidad de que suceda hoy un golpe en Argentina. El sistema democrático funciona. No veo ningún escenario de estas características”, agregó.

Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 25, 2020

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que "no hay ningún caldo de cultivo" en la Argentina "para pensar" en un eventual golpe de estado. "Rechazo totalmente" sus dichos, subrayó el mandatario provincial sobre Duhalde.

El legislador porteño Leandro Santoro dijo que Duhalde "perdió los frenos" y dijo "una cosa gravísima" pero, sin embargo, consideró que no cree que "haya maldad" en sus declaraciones sino que son reflejo de "una falta de equilibrio personal”.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones".

Para la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, Duhalde "derrapó mal". "El Frente de todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina. Eso de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto hay luz!", escribió en su cuenta de Twitter.

Duhalde derrapó mal .



El @FrenteDeTodos llego para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina.



Eso de a poco lo vamos a lograr , cuando pase todo esto hay luz !#AnimalesSueltos#CuidarteEsCuidarnos — Cecilia Moreau (@CECILIAMOREAU) August 25, 2020

El titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de "irresponsable, grave y repudiable lo dicho por el expresidente Duhalde", y afirmó que "entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alvaro González se mostró "sorprendido con las declaraciones" del expresidente y dijo que "los argentinos necesitamos ante semejante afirmación algún indicio de lo que está planteando".

Jorge Yoma, exlegislador nacional, aseguro que siente "enorme afecto y respeto" por Duhalde pero planteó que espera que el exmandatario "asuma la estupidez que dijo y pida disculpas".