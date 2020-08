Alberto Fernández reveló que Macri le dijo que "se mueran los que tengan que morirse"

El presidente Alberto Fernández reveló este domingo que el ex presidente Mauricio Macri le aconsejó no actuar para controlar el coronavirus y que "que se murieran los que tenían que morirse", durante un llamado al día siguiente de que se decretara la cuarentena obligatoria en marzo de este año.

En declaraciones a Radio 10, el primer mandatario criticó el accionar de su antecesor, quien se fue de vacaciones a Francia y promociona a través de las redes las marchas contra el gobierno en medio de la pandemia: "No cuenta lo que pasó en Francia y España, donde tuvieron que dar marcha atrás por los rebrotes", enfatizó.

"Cualquier hombre público debe medir sus palabras porque debe entender que hay un riesgo en lo que dice". "El primer día que yo decreté la cuarentena, al día siguiente el me llamó", reveló Fernández, y destacó que Macri le recomendó: "No hagamos cuarentena, dejemos a la gente en la calle y que se mueran los que tengan que morirse, que no matemos la economía".

"El cree eso y actúa en consecuencias. yo gracias a dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar la vida de la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo", agregó.

La revelación de Fernández: