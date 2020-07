Crimen de Gutiérrez: qué opinan los legisladores sanjuaninos opositores del fuerte documento de Cambiemos

Juntos por el Cambio emitió un comunicado pocas horas después de que se conociera el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El documento, firmado entre otros por los presidentes de la UCR Alfredo Cornejo y del PRO Patricia Bullrich lanza sospechas sobre este asesinato y pide que el caso sea investigado por la Justicia Federal y que no haya familiares de la vicepresidenta, en alusión a la fiscal Natalia Mercado.

El documento generó chispazos con el gobierno y declaraciones del propio presidente Alberto Fernández, quien tildó de canallesco el comunicado por los conceptos vertidos y por el manto de sospecha que según indicó, la oposición pretende instalar sobre el asesinato de Gutiérrez.

En San Juan los legisladores opositores opinaron sobre este documento. El senador Roberto Basualdo no estuvo de acuerdo con las palabras de dicho texto y dijo que para él su emisión fue apresurada. El resto se mostró a favor. Qué dijo cada uno.

-Marcelo Orrego, diputado nacional

"La sociedad está conmocionada por este asesinato. Gutiérrez era arrepentido en una causa de corrupción muy seria. Igualmente, creo que hay que hacer una pausa para analizar en profundidad y que se esclarezca el hecho. para eso es preciso que la justicia actúe rápidamente. La oposición debe actuar distinto, a lo qué pasó en el gobierno anterior, recordemos las cosas que se manifestaron en el caso Maldonado".

-Roberto Basualdo, senador

"Ha sido muy apresurada la emisión de ese documento. Yo no lo hubiera hecho. Para tener un fundamento hay que esperar un poco más, por ahora no hay pruebas que indiquen que el crimen haya sido político ni que entre en este tipo de definición. No es momento, en la emisión de este comunicado Patricia Bullrich se equivocó".

-Enzo Cornejo, diputado provincial de Juntos por el Cambio

"Acompaño y adhiero el comunicado de Juntos por el Cambio. Si bien desde el oficialismo pretenden victimizarse con el mismo, es importante aclarar que no pretendemos acusar al gobierno pero si instar a las autoridades de que trabajen de manera seria y responsable. En cuestión de horas ya tenían culpables, hipótesis sin prueba alguna, algo que ni siquiera pasa en la FBI, lo que alertó y nos llamó mucho la atención. Creemos fundamental la participación de la Justicia Federal en el caso, considerando prudente desafectar la justicia provincial santacruceña, ya que no es correcto decirlo pero sabemos que responde al poder político K, como así también creemos que bajo ningún punto de vista la sobrina de la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner, acusada por Gutierrez en las causas de corrupción, sea quien este a cargo de la investigación del crimen. Esto no es una revancha política, es lamentable que nuestro presidente nos tilde de canallas o como "desestabilizadores" como nos tildó Gioja, solo por el hecho de pedir transparencia y responsabilidad en el caso para que los argentinos sigamos confiando en la seguridad y justicia de nuestro país".

-Eduardo Cáceres, diputado nacional Juntos por el Cambio

"Adherimos tal cual lo dice el comunicado, hay que intentar que la investigación pase a la Justicia Federal para darle la mayor transparencia, únicamente con mayor transparencia vamos a lograr llegar a la verdad, que es lo que todos estamos esperando. Es muy prematuro vincular un crimen con una persona en especial por más que haya esa sensación, la Justicia es la que nos debe dar esa certeza”.

-Gustavo Usín, diputado provincial

"Yo coincido con quienes opinan que debe haber una investigación profunda por los personajes que están en el medio desde lo político. Por el bien de la institucionalidad, para que quede todo más claro tiene que ser investigado el crimen por la Justicia Federal":