Uñac a fondo en Paren: sobre la economía, “me preocupa más lo mediato que lo inmediato”

El gobernador de San Juan Sergio Uñac brindó una extensa entrevista en Paren las Rotativas, el ciclo periodístico que se emite por Canal 13, los martes a las 22 horas. En más de una hora de conversación, Uñac repasó los temas más importantes y urgentes de la realidad provincial, en tiempo de coronavirus, con la mirada puesta en el San Juan post pandemia.

Cuarentena y aislamiento

Uñac hizo un repaso de las decisiones claves que ha tenido que tomar desde el inicio del aislamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández, en el que los gobernadores tenían facultades de administrar. “Se han tomado decisiones muy jugadas”, apuntó.

“Nosotros espejamos las decisiones nacionales, pero con un condimento provincial. San Juan fue la primera que determinó cuarentena obligatoria para quienes venían de otros países. Después lo hicimos con los que llegaban de otras provincias”, recordó, al tiempo que las consideró claves para alcanzar “el estatus sanitario” que mantiene San Juan.

“Fue una decisión importante y fuerte, y fue el mejor camino”, evaluó. “Hubo zonas como Mendoza, AMBA, Jujuy, que tuvieron que retroceder”, recordó, al analizar cómo se fue dando la progresiva flexibilización de la economía.

Congelamiento de salarios a estatales

El sueldo de los agentes públicos fue un tema importante y delicado que debió enfrentar el mandatario: “Era una incoherencia mantener el aumento cuando los privados atravesaban una situación delicada”. “Son 50.000 los agentes estatales, que lo entendieron bien, y en estos tiempos se potencia la solidaridad”, reconoció.

Las críticas

Durante el proceso del aislamiento se sucedieron algunos episodios en los que personas manifestaban contra las decisiones oficiales. Sobre estas críticas el Gobernador apuntó que “es natural que la sociedad se exprese a favor en contra de los gobernantes. Son gajes del oficio de la función pública. Al día de hoy hay una recuperación absoluta de la relación entre dirigentes y sociedad, acompañado esto por los resultados”.

“En algunos hechos puntuales hubo utilización política, pasa en las mejores familias, pero no fue el grueso. El grueso fue de sanjuaninos que se movilizaban y se expresaban”, consideró.

Uñac insistió en “dar vuelta la página” de esos sucesos, y rescatar la actitud sectorial y social: “Hay que reconocer al sector de la salud, todos sus integrantes, al sector de la seguridad… pero seríamos mezquinos reconociendo sólo a ellos. Cada uno en su lugar aportó para que esta situación encuentre a San Juan como una de las mejores provincias”.

Acuerdo San Juan

El Acuerdo San Juan es en la mirada de Uñac una de las claves, quizá la central, para el nuevo desarrollo provincial. “Es vital. A nosotros nos encuentra en un gobierno con plena planificación. No podemos estar inventando adónde van los esfuerzos económicos y humanos de la sociedad y el estado”, analizó.

“Pero cuando comenzamos a planificar no pensamos en esta pandemia que puso en vilo al mundo, a las economías más desarrolladas, a las sociedades más poderosas. Y los sanjuaninos supimos cómo enfrentar la situación”, advirtió.

“Hoy trabajamos día a día. Hicimos un paréntesis en la planificación, decidimos juntarnos todos a ver qué medidas tomamos para que la post pandemia no sea eterna o drástica como fue la pandemia en sí misma”, contó.

“Le dimos un marco acotado, el 13 de junio dije `el 18 nos juntamos´, y lo hicimos; ahí lanzamos el acuerdo social. Mañana empiezan las mesas sectoriales y en 60 días tenemos que conocer los resultados. Debe haber muchas ideas”, se esperanzó.

Y dejó una definición de política económica clara: “Una economía, visualizo, menos contributiva hacia el Estado y más distributiva a la sociedad. Hay muchos escenarios que plasmar”. Además de todos los sectores representados en el Acuerdo, el gobernador aseguró que se estudiarán mecanismos para que “la opinión del sanjuanino común”, el que no trabaje o esté integrado en un marco institucional, “sea escuchada”.

¿Pacientes interprovinciales?

El Gobernador consideró “imposible prácticamente” que una persona sea trasladada 1200 kilómetros en condiciones de terapia intensiva, por lo que no espera que San Juan deba prestar camas, en caso de que sobren en las terapias, para pacientes de provincias con sus sistemas sanitarios saturados. De todas formas, reconoció que “los sanjuaninos hemos sido muy ayudados siempre, y tenemos que se solidarios”.

“Lo que sí, nosotros hemos recibido respiradores, quizá si se complican en otras zonas cedemos los que nos han entregado, y los que hemos comprado. Desprendidos tenemos que ser, lo colectivo es más fuerte que lo individual”, analizó.

El pedido de San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá sugirió, días atrás la posibilidad de que se abran las fronteras entre San Luis y San Juan, fundamentalmente con fines turísticos. En ese sentido el gobernador Uñac adoptó una postura muy clara: “Abrir las fronteras tiene su peligro. Podríamos armar un circuito entre las tres provincias, con San Luis y La Pampa, provincias con pocos casos… incluso recibí llamados de Alberto para hacerlo. ¿Por qué no lo terminamos armando?”, preguntó, retórico.

“Nosotros terminamos de pagar el aguinaldo al sector público. Ahora culminamos de abonar los salarios de la administración pública. Son 3.000 millones al bolsillo de los trabajadores. Y queremos que ese dinero empiece a circular en San Juan, que quede girando en el círculo virtuoso de la economía provincial. “, se respondió.

Cuentas públicas

El gobernador analizó la fuerte caída de la actividad económica nacional que “temina impactando a la Nación, a las provincias y a los municipios. Sin embargo aseguró que “San Juan está bien. Tenemos proveedores al día. El parate permitió regularizar algunas deudas que normalmente va corriendo. Me preocupa más lo mediato que lo inmediato”.

Y explicó: “En lo inmediato podemos cumplir las obligaciones, pero si esto se extiende en el tiempo, y la caída se mantiene o profundiza, y empezamos otro año con una economía que no gire, es complicado”.

Fiesta del Sol

“Me imagino el 2021 sin Fiesta del Sol. Dependerá de las finanzas, de la sanidad, de los protocolos que se determinen, y dependerá de qué quieren los sanjuaninos”, se sinceró el Gobernador, sobre la fiesta grande la provincia.

“Son tiempos de acuerdos. Nosotros posicionamos a San Juan como la provincia con la mejor fiesta cultural, ya que no es sólo artística” consideró, “pero hay protocolos que hoy quizá no podríamos cumplir, como la distancia de dos metros entre cada uno. Y podríamos terminar haciendo algo que sería un foco, no de contagios, pero sí de conflicto”.

Turismo

El gobernador adelantó que la actividad turística vuelve en la provincia el 1 de julio. Sobre este aspecto insistió en “escuchar las opiniones de todos los sanjuaninos. Cuando la cosa funcionaba había para todo eso y más (refiriéndose a las actividades deportivas clave que fomentan el turismo en la provincia), pero hoy se han achicado la finanzas públicas, hay menos ingresos, y hay que saber dónde poner los esfuerzos”.

Alberto Fernández

Uñac contó como ve al presidente de la Nación, que dispuso días atrás la vuelta del aislamiento más duro en el AMBA y en Chaco a partir de este miércoles: “No quiero ni pensar lo que debe ser un día del Presidente, y en tiempos de pandemia. Pero lo veo muy bien, atareado, con agenda, tomando decisiones que protegen a la sociedad argentina”.

Medidas polémicas: Vicentín, e impuesto a las fortunas

Si bien Uñac señaló que ve a Alberto Fernández firme, saluda que esté “repensando algunas medidas. Eso es bueno. Lo de Vicentín lo repensó. Lo escuchó al gobernador Perotti, se dio tiempo para reunirse con él, con referentes. Esto está judicializado, hay un concurso. Se dio el tiempo y el ánimo de pensar que si hay que desandar el camino, se hace”.

Sobre el impuesto a las grandes fortunas con que el Estado espera recaudar por única vez un punto del PBI, apuntó que “hay una sola explicación: la economía está haciendo mucho ruido. En tiempos de crecimiento económico quizá no fuera necesario, pero hoy estamos mirando desde dónde y cómo se fortalecen las finanzas públicas”.

Cornejo independentista

En las últimas horas las declaraciones del ex gobernador Mendocino Alfredo Cornejo, acerca de que Mendoza tendría un gran desarrollo separado de la Nación fueron tomadas con más o menos seriedad, según quién las analice.

Sobre ellas Uñac fue escueto: “No he profundizado sus declaraciones, no las he entendido, deben ser por una cuestión puntual. Todas las provincias argentinas, por lo tributario, tenemos una fuerte dependencia de la coparticipación nacional”. De todas formas, insistió sonriendo. “No creo que lo haya dicho en serio”.

Apuntó su buena relación con Rodolfo Suárez, el actual gobernador mendocino, “al igual que la que tenía con Cornejo. Esto no quiere decir no tener posturas firmes”, pero consideró la necesidad de “hacer esfuerzos por tener buenas relaciones con todas las provincias, más con las limítrofes”.

Control a camioneros

En una reciente encuesta de Tiempo de San Juan, los sanjuaninos manifestaron como principal temor en cuanto al coronavirus la posibilidad de que un transportista llegue infectado y desate contagios.

Sobre la relación con los camioneros, Uñac aclaró que “hay mucho diálogo con Cardozo (Ricardo, secretario General de STOTAC) y con Pablo Moyano (líder nacional del gremio) también. Hemos firmado convenios y valoramos mucho el trabajo que ellos desarrollan. San Juan está funcionando muy bien, pero estas situaciones son complicadas. Incrementás los controles y se generan colas, si liberás no se hacen los debidos controles. Hay un video de un camionero del sindicato de Jujuy que reconoce que lo hacemos gratis, y dice que en otras provincias les cobran, por ejemplo. Estamos haciendo esfuerzos. Tenemos un stock de test importante para esto”.

Chile

El país vecino está atravesando una situación muy delicada en cuanto a muertes y contagios de coronavirus. Al punto que el gobernador informó que “tuve una comunicación con Lucia Pintos, la intendenta de la región de Coquimbo, que dio positivo el coronavirus. Lo está llevando satisfactoriamente. Esto nos tiene que hacer valorar más a los sanjuaninos lo que hemos logrado”.

Espionaje M

“Yo creo que no nos han espiado”, sonrió Uñac, analizando un caso de gravedad institucional extrema que hoy sumó 22 detenidos. “Esto ya no debería ocurrir, esto atrasa. La libertad de expresión, de comunicación, de expresión, debería estar asegurada por el gobierno para todos. La justicia está actuando, y hay que dejarla trabajar”.

Su futuro político

“Me conformo con que podamos cumplir, ya diría, lo básico respecto de las expectativas de los sanjuaninos. Si bien la obra pública está en funcionamiento, y al que le dijimos que tendría su casa se lo cumplimos, y los hospitales que prometimos, y el pavimento… pero la situación está difícil”, apuntó.

“Esperamos transitar hasta el 2023 con regularidad, sin sobresaltos. Eso ya sería un gran paso. No estoy pensando más que en eso”, dijo. “Para llegar al 2023 falta un montón. Desde que empezamos el mandato van seis meses, quedan tres años y medio. Sí se habla de política, claro. Si uno se sacó una foto, se habla de preferidos, de uno más que otro. Yo los prefiero a todos, a todos los ministros, los intendentes, los diputados, que no se quede nadie afuera”, señaló.

Caucete

Para el municipio que el peronismo recuperó en las últimas elecciones, el Gobernador precisó que “hemos dispuesto la construcción de 470 viviendas, 1500 millones de inversión para el departamento. La empresa de las cloacas que era mendocina no estaba a la altura de las circunstancias y les pedimos que se retire, y está trabajando muy bien ahora una empresa sanjuanina. Dispusimos una inversión adicional, recuperamos la provisión de agua potable. Lo mismo que pasó en Chimbas con su transformación, con nuestro aporte y un buen trabajo del intendente, tiene que pasar en Caucete”, remarcó.

Interna peronista

“Fue importante”, reconoció Uñac, “fue más un desafío interno entre la familia justicialista, y les agradezco a todos, lo que acompañaron y los que no. Hacía como 30 años que no había internas en el peronismo sanjuanino. Se concluyó en que había que hacerlas, no nos pudimos poner de acuerdo”,

“Algunas rispideces quedan”, confesó, “somos dos personas de carácter fuerte, tanto José Luis (Gioja) como yo, pero nada más. Había que revalidar los títulos y poner las cartas sobre la mesa. Y salimos de la mejor manera, el 70% de los votos, el acompañamiento de la familia justicialista. Ganamos las 22 juntas departamentales”.

El día a día

“Yo estoy bien. Esto no es fácil pero tampoco es imposible. Son tiempos delicados, hemos tomado decisiones muy osadas, algunas que se prestaban a varias lecturas. Alguien se habrá preguntado si estaba bien, si íbamos por buen camino, y ahí había que tener muy claro que este era el camino”, analizó el gobernador.

“Desde la interna hasta las decisiones relacionadas con la cuarentena han sido muy fuertes, para las que hay que tener mucha estabilidad emocional, porque si no cualquiera te pueda hacer cambiar la decisión. Busco un equilibrio interno, en mis afectos, en mi familia, en mi madre, a la que visito cuando puedo, pero la visito”, volvió a sonreír.

“Duermo bien, no es un detalle menor. Me permito descansar y eso me permite recuperarme, en la mañana arranco como para comerme el mundo, con la esperanza de cambiar y mejorar todo. Le dedico un tiempo al ejercicio físico, ahí descargo todo. Eso me libera de la presión de múltiples situaciones que se dan durante todo el día”, explicó.

Uñac finalizó con un mensaje y resaltando lo que ya evaluamos como clave en su pensamiento para el San Juan que viene: “Tenemos lo que nos tocó, no hay que quejarse. Pero estoy muy optimista en que seremos una de las provincias que mejor van a salir de esto, y para eso es muy importante el Acuerdo San Juan”.