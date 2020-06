Cuánto costó reformar los nichos torcidos que dejó la gestión de Julián Gil en Caucete

La gestión del ex intendente Julián Gil construyó 60 nichos en el cementerio municipal de Caucete. Los nichos estaban torcidos, la loza era tan finita que se filtraba toda la estructura, no tenía el hierro suficiente y los veredines no tenían listo el contrapiso. Eso dijeron desde el municipio.

Debido a los defectos de la construcción, las nuevas autoridades dispusieron el arreglo completo del lote de nichos porque algunos ya habían sido vendidos. En total, la municipalidad tuvo que gastar casi $200.000 para dejar en condiciones ese sector del cementerio.

"Tuvimos que consolidar la estructura, ponerle hierro, hacer la loza de nuevo, no tenía casi material de lo finito que estaba el techo", explicó Juan José Escobar, concejal a cargo de la intendencia hasta que regrese Romina Rosas. Para evitar que los nichos colapsen tuvieron que rehacerla.

Justamente la falta de hierro era un problema a solucionar rápidamente porque en caso de que hubiera un sismo, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Esta fue una de las razones que impulsó a las autoridades a tomar una decisión rápida y arreglar el lote de nichos municipales.

