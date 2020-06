Un diputado vecino de San Juan, Macri y Bullrich respaldaron la protesta por Vicentín

Después de la manifestación en contra de la expropiación de Vicentín que se replicó en diverso puntos del país, incluso en San Juan, el legislador vecino de la provincia Alfredo Cornejo (diputado por Mendoza), el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich respaldaron el reclamo.

Macri, después del banderazo, publicó en Twitter una bandera argentina sin ninguna palabra. Minutos después, en diálogo con Infobae, aseguró estar “orgulloso de los argentinos”. Mientras tanto, los presidentes de los tres partidos de Juntos por el Cambio coincidieron en un Zoom que organizó el radical Luis Otero, el periodista que fue candidato a intendente en Avellaneda, donde evaluaron la movilización.

Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC) coincidieron en llamar la atención para que haya respeto “hacia la propiedad privada, necesaria en democracia, y de la cual dependen millones de empleos”.

Quien fue gobernador de Mendoza contó que le solicitaron tres reuniones a Alberto Fernández para presentar propuestas para la lucha contra la pandemia. “En un país normal, el Presidente se reúne con la oposición, pero solo quieren hablar de la cuarentena, del número de muertos, se comparan con Chile, no se comparan con Uruguay. Lo hacen a conveniencia, no pareciera que hubiera otro plan que mantenernos encerrados”, sostuvo.

Por su parte, Bullrich dijo que “los argentinos salieron a defender sus valores. No salieron por una bolsa de alimentos sino en defensa del trabajo, los derechos, la República. Para no tener hambre mañana, necesito defender mi trabajo de hoy. Si me dejan trabajar, la Argentina funciona”.