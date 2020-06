Opositores, dirigentes, intelectuales y empresarios se suman a pensar un nuevo San Juan

-Fabián Gramajo, intendente de Chimbas

"Creo que es una iniciativa importante y necesaria. Si hay algo que ha caracterizado a nuestra provincia desde 2015, ha sido la planificación y la generación de consensos necesarios para que nuestra provincia avance. El impacto que ha generado el COVID 19 en el mundo, en Argentina y también en San Juan, nos lleva a atender la urgencia de la situación actual. Pero no podemos quedarnos en eso, y me parece relevante que el gobernador lidere un acuerdo social que permita generar consensos entre todos los sanjuaninos, para construir el San Juan post COVID".



- Víctor Bazán, Asociación de Inquilinos

Todo acercamiento del Gobierno hacia los sectores de organizaciones sociales, todo aporte que se trabaje en futuro para el mejoramiento de la vida de los habitantes de la provincia es importante. Yo creo que en el marco en el cual estamos atravesando es bueno tomar estas medidas y trabajar con los referentes sociales que saben cuáles son las situaciones más complicadas o de qué manera podemos trabajarlo y poder hacer un análisis profundo para encontrar una solución. Espero que sea no solo una mesa de diálogo donde charlemos de la vida, sino que sea un espacio de diálogo profundo.

-Rubén García, intendente de Rawson

"Si algo a caracterizado a los argentinos, a lo largo de toda su historia e inclusive por sobre la mayoría de los países del mundo, ha sido su enorme capacidad de consenso. Somos una nación que ha enfrentado guerras independentistas. Que se ha situado en todos los “ismos” habidos y por haber. Que ha recibido influencias culturales extranjeras desde siglos, pero que siempre se ha logrado mantener unida, más allá de las diferencias, que por supuesto, existieron y existirán siempre. No tenemos conflictos raciales ni religiosos. No hemos enarbolado banderas de guerra. Somos un estado Federal que aun con sus regionalismos e idiosincrasias propias, podemos sentirnos y vivirnos como hermanos. No es de extrañar que este llamado del gobernador, a la unidad y al conceso, refleje el fiel espíritu de los sanjuaninos Porque somos y queremos ser, como bien lo menciona, una provincia unida en la esperanza, esta vez ante un enemigo común invisible que está asolando el planeta. Este pacto social es una invitación a reafirmar el compromiso que nos hizo grandes como nación y sobresalientes como provincia. Un llamado a la esperanza desde todas las edades, desde cada sector geográfico de San Juan, desde cada espacio de construcción profesional y laboral, desde cada idea y cada posición política, dejando de lado las individualidades mezquinas, porque ese es el espíritu que los sanjuaninos tenemos: Gente de bien que da una mano y se ayuda en las malas. Ayer fueron los movimientos telúricos de una tierra indomable, hoy una pandemia. Si en aquel entonces, salimos adelante juntos. Esta vez, lo haremos de la misma forma: Juntos.

También estaremos trabajando, desde nuestro espacio institucional, junto a instituciones sociales, barriales, sectores comerciales e industriales…junto a cada rawsino, para que el espíritu de fraternidad y compromiso, se transforme en una fuerza alentadora. Nos sumamos con compromiso a este pacto social y nos ponemos a disposición de la provincia y el país, haciendo nuestra parte para que la unidad y la paz, triunfen por sobre la desesperanza. Esta es una lucha existencia: la vida, por sobre la tragedia de la muerte y la enfermedad".

-Marita Benavente

"Los tiempos que atravesamos son extremadamente complejos y tormentosos. Convergen crisis en simultáneo que azotan con fuerza al mundo entero. De nada sirven las acciones unilaterales de líderes autocráticos encerrados en sus dogmas, tampoco sirven las rigideces y soluciones mutilantes que se imponen como recetas desde siempre. El gobernador irrumpe con un mensaje que, a mi juicio, transmite una decisión política fuerte y acorde al contexto. No se encierra en su pensamiento, en su sola creencia de como se sale de esta crisis, sino que tiende la mesa para que se sienten todos los que tienen responsabilidad de representación de diversas instituciones y colectivos. Apuesta al diálogo, a escuchar a hombres y mujeres con diversas visiones y perspectivas que puedan hacer aportes que ayuden a nuestro pueblo en este momento. Apuesta a la solidaridad y estatura ética de la dirigencia sanjuanina. Invita a la construcción colectiva de un nuevo horizonte para todas y todos".

-José Peluc, ADN e interventor del ENACOM

"El mundo tiene un solo enemigo que es este virus y todo lo que él deja, para poder superar esta difícil situación, solo la podemos enfrentar haciéndonos cargo todos los sectores más allá de las ideologías, cleros, clases sociales, etc, “sin celos ni competencia”. Y repito el único enemigo que tenemos que combatir entre todos estos sectores es lo deja la pandemia. En eso este sector político preocupado del mismo, estamos comprometidos a ocuparnos de trabajar para hacer frente a estos problemas, de esto nos queda la enseñanza de que la unión hace la fuerza y de la única manera de darle batalla a esto es con el compromiso de todos".

-Pablo García Nieto, Defensoría del Pueblo

"Celebro con júbilo y esperanza la convocatoria para un gran acuerdo social de todas las sanjuaninas y sanjuaninos, por considerarlo acertado y necesario en este tiempo de pandemia y para la post pandemia.

Confío en que con lo mejor de cada uno, podremos garantizar a nuestros hijos y nuestros nietos un San Juan mejor, con el fin que sigan sintiéndose orgullosos de vivir en nuestra tierra, con paz social y con un futuro promisorio.

Sin dudas este nuevo acuerdo social propondrá nuevas pautas y deberá tener su base principal en los valores que nos caracterizan como sociedad, principalmente, el respeto hacia el otro".

-Cristian Andino, intendente de San Martín

"Toda convocatoria al trabajo en conjunto y al diálogo, es positiva. Estamos pasando por momentos en el que el consenso y la participación de los distintos sectores se transforman en una herramienta vital para avisorar un futuro esperanzador para nuestra provincia. Empujar el carro entre todos, entre el sector público y privado, limando diferencia y potenciando los objetivos en común como es el bienestar de nuestro San Juan, deberá ser el motor que nos mueva hacia una provincia mejor".

-Enzo Cornejo, diputado de Juntos por el Cambio

"Celebro y comparto el gesto de nuestro gobernador de su llamado a un acuerdo social en un día tan representativo para San Juan. Coincido con Sergio y estoy convencido que esta crisis marcará un antes y un después en todo ámbito de la vida, incluso en la política. Esta pandemía nos movilizó, despertó el espíritu solidario de muchos sanjuaninos que hasta el día de hoy continúan anónimamente asistiendo a quienes más lo necesitan, interesándose por el prójimo, por nuestro entorno, hoy se recuperaron valores de los cuales por la rutina y lo cotidiano no dejamos de lado pero si no le dimos el tiempo ni la importancia que realmente merecían. Es por eso que considero importante sumarnos y acompañar este acuerdo que sellará algo que viene transcurriendo sin darnos cuenta y es la eliminación de esa grieta política y social que no nos dejaba avanzar a todos juntos."

Hoy hablar de éxito, de salir adelante, de crecer, depende del esfuerzo de todos, sin colores políticos, entendiendo que las diferencias y pensar distinto vale, pero que compartimos un mismo objetivo, que es ver crecer nuestra provincia y contribuir al bienestar de cada sanjuanino y eso se logra con compromiso, responsabilidad, sentido común y principalmente en equipo.

Y cuando hago referencia al trabajo de equipo debo destacar como oposición la oportunidad de contar en San Juan con una cámara de diputados abierta y dispuesta al diálogo, donde gracias a su presidente Roberto Gattoni y equipo tenemos la posibilidad de trabajar cómodos y juntos para llevar soluciones a los sanjuaninos".

Hugo Goransky - Presidente de la Unión Industrial

Nos parece muy importante lo que hace el Gobernador, consideramos que los consensos son la manera de salir de las problemáticas que tienen nuestro país y nuestra provincia. Por supuesto que vamos a llevar nuestros aportes para trabajar en equipos interdisciplinarios, porque como lo hemos dicho hace tiempo, la articulación pública privada es el camino que deberíamos tener para que todos los sectores puedan pensar en un país productivo. Después de estas grandes crisis hace falta de todos los sectores y me parece que todos tenemos algo para aportar. Y cuando le vaya buen al sector privado se van a generar empleos que es lo que le hace falta a la ciudadanía.

-Gustavo Usín, diputado de Juntos por el Cambio

"Es valioso el llamado a una convocatoria abierta, es muy responsable en un momento donde muchos sanjuaninos viven un tiempo angustiante por la pandemia y no encuentran respuesta ante sus pedidos. Un pacto social se construye con una concesión de los contrayentes, pero, una cosa es un pacto y otra una sujeción, llamar a dialogar debe consistir en que el gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar y ceder en algunas de sus posiciones, como así también la sociedad. Respecto de nuestra postura, vamos a dialogar como siempre lo hemos hecho, pero queremos lo mismo desde su postura, empezando por la respuesta que estamos esperando al pedido de informes aprobado sobre lo ocurrido con 3er y 4to caso de coronavirus, por ejemplo. Además, se ha convocado de una forma indirecta, por lo que se desconoce al momento como será la misma, la cantidad de participantes y cómo va a realizar el encuentro respetando los protocolos para cuidarnos entre todos".

-Fabián Martín, intendente de Rivadavia

"Ante la convocatoria del Señor Gobernador Sergio Uñac sobre el Acuerdo Social, veo con agrado la iniciativa, en la medida que los diversos actores, podamos proponer e incorporar temas que sumen a la agenda política del gobierno, para la construcción de un mejor San Juan".

-Esteban Vergalito

"En una historia nacional atravesada por golpes de Estado, autoritarismos y dolorosas ausencias, una convocatoria amplia a recrear el pacto democrático es siempre motivo de celebración. Y, en la situación actual, la invitación del Gobernador es además una oportunidad para enfrentar el reto que nos plantea la pandemia desde una renovación del compromiso ciudadano, la solidaridad y la lucha por la justicia social. Pero el desafío más importante que tenemos como pueblo es construir entre todas y todos una comunidad de derechos en la que cada quien sea plenamente reconocida y reconocido en su dignidad y valor. Sólo si somos capaces de convocarnos y sumarnos a ese gran proyecto colectivo estaremos transformando nuestro vivir en común en una genuina experiencia democrática. De la repuesta que demos hoy a ese llamado depende nuestro futuro como provincia y como nación".

-Fernando Moya, Dignidad Ciudadana

"No teníamos conocimiento de esto, y eso ya no es buena señal. Siempre será bienvenida este tipo de iniciativa, que por otra parte reclamamos hace años, y estaremos dispuestos a participar, si se hace con seriedad y fuéramos convocados. Por ahora es sólo un título. Habrá que ver el contenido".

-Mario Schiavone

"Me parece excelente, en todo lo que participe la sociedad es provechoso para el pueblo y la democracia ya que es el sustento de una buena convivencia".

-Andrés Chanampa, diputado bloquista

"Me parece muy bien. Creo que hay que ir analizando la pos pandemia. Entre todos se puede salir de lo que pasa, que si bien la prioridad es la salud, lo económico está muy complicado".

-Ricardo Cardozo, STOTAC

"Estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa del Gobernador y somos conscientes de que si trabajamos todos en conjunto vamos a lograr lo que todos los sanjuaninos buscamos, que es ver grande a San Juan".

-Ruperto Godoy

"Apoyo total. Es muy importante oportuna y estratégica esta convocatoria a todos los sectores para consensuar".

-Mauricio Ibarra

"Es el camino. La política se enriquece cuando suma voces. Es un gran gesto del gobernador hacia la construcción de ideas para enfrentar lo que viene. El futuro es incierto, pero no deja de ser desafiante el poderlo construir. El mejor gobernante es aquel que oye buscando encontrar el camino mejor".

-Gustavo Ruiz Botella

"Celebro la decisión del Gobernador. Me parece que este momento es un punto de inflexión en la historia del mundo y hay que aprovecharlo para producir un gran cambio en la vida. Hemos visto y tenemos que ser mas buenos, mas solidarios y sobre todo mas hermanos todos. Desde lo económico es un buen momento para repensar la matriz productiva de la provincia. Dejar de depender casi exclusivamente del estado, la minería y la vitivinicultura. Desde la comisión de Economía y finanzas del consejo profesional de ciencias económicas la cual presido, estamos trabajando en un proyecto de desarrollo económico para San Juan pensando en la industrialización de la provincia y generar infraestructura para el turismo. 2 actividades que agregadas a las anteriores van a mejorar cualitativa y cuantitativamente nuestra sociedad. Apoyo la decisión del Gobernador y que cuente conmigo para lo que sea. San Juan se merece ser una de las mejores provincias. Por su gente sobre todo".

-Rosa Garbarino, decana de Filosofía

"Creo que en momentos difíciles o de crisis como el que estamos transitando nada más ni nada menos que una pandemia mundial, una emergencia sanitaria, debemos unirnos y sacar toda nuestra creatividad para dar soluciones a los que más sufren, a los que menos posibilidades tienen. El único camino es la Unión y la generosidad de dejar de lado apetencias personales en pos de un objetivo común que es sin duda la inclusión verdadera de los que necesitan respuestas inmediatas. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el señor gobernador de la provincia con respecto a un Pacto Social entre todos los sectores. Cada uno de nosotros puede aportar en esta situación excepcional que nos toca vivir. Los sanjuaninos somos tenaces y sabemos salir adelante, estamos acostumbrados a comenzar de cero, por eso estoy segura que dejando de lado lo individual y priorizando lo colectivo vamos a construir un excelente futuro. Es nuestra obligación para las generaciones venideras".

-Gustavo Fernández

"Me parece una excelente noticia y es muy bueno que luego de 17 años de gobierno del peronismo en San Juan finalmente se convoque a un gran acuerdo provincial tan reclamado por muchos sectores. La base de dicho acuerdo debiera ser mejorar la calidad institucional y republicana de la provincia promoviendo una real y efectiva independencia de los poderes legislativo y judicial que tanto se ha deteriorado en estos años".

-Eduardo Cabello, CGT, diputado

"Creo que sumamente importante esta convocatoria y así poder reunirse periódicamente y analizar cuestiones que estarán vinculadas a medidas tácticas, como así también planteos que serán parte del debate entre los actores, productivos,sociales, económicos, religiosos, sindicales y políticos. Que seguramente serán parte integrantes de este Acuerdo Social de San Juan. Pienso que la idea será discutir anticipadamente lo que se pueda, las cosas que se necesitan plantear y desde el consenso obtenido después llevar a cabo lo planteado. Así también Cómo ver reflejado en realidad estas ideas será a través de Decretos o leyes que la Cámara deberá sancionar. Creo que institucionalizar el diálogo y que no sea discrecional, oportunista y que se transforme en política de estado es aplaudible y hay que reconocerlo como un paso muy importante de consolidación de la democracia integral que se necesita en estos momentos".

Fabián Saffe - economista

Ante lo incierto siempres es mejor convocar a la mayor cantidad de opiniones posibles. Mientras más opiniones más chances hay de acertar en un escenario posible. Me parece bien que se convoque a distintas voces para pensar el mundo y sobre todo la economía después de la pandemia.

Si hay algo que nos enseña este escenario es que la incertidumbre más las dificultades de la producción nos obliga a pensar en un mundo totalmente distinto. En San Juan estábamos habituados a pensar que parte de la economía que se venía tenía que ver con el turismo, apuntábamos a ese pilar de desarrollo y ahora tendremos que repensar los servicios turísticos. Esto es solo un ejemplo de que hay que juntarse para ver cómo se financia la transición a un mundo que se viene, de producción y de consumo distinto.

También hay que repensar el mundo del trabajo que se viene, cómo repensar desde las normas que regulan el mercado de trabajo y reflexionar sobre la cantidad y modos de trabajo. Por ejemplo si es un mundo de teletrabajo, si las personas tienen las habilidades para adaptarse a un nuevo mundo del trabajo.

Alberto Platero - Dirigente de Fútbol

Nos gusta esto porque yo creo que todos tenemos que participar y también darle una cuota de credibilidad a nuestro gobierno. Porque todos al no conocer tanto sobre esta pandemia tenemos ese miedo que a veces se transforma en bronca o saca lo peor de uno, por ejemplo lo que pasó con los médicos, que al principio era todo bocina y aplauso y luego casi los querían linchar. Y todo esto engloba a nuestro gobernador, pero hay que reconocer que la provincia es muy segura en este y otros aspectos.

Raúl Romero - ANSES

Creo que es muy importante y muy positiva la actitud que ha tenido el Gobernador de convocar a un pacto social, dejando de lado interese particulares para generar una agenda común de trabajo que permita generar una reactivación económica. La convocatoria al financiero a que colabore y haga su aporte en materia de inversión para que las empresas puedan finalmente retomar la actividad y genere más trabajo. En el ámbito de la seguridad social es muy importante que se recupere la actividad, porque ahora ANSES está haciendo un esfuerzo gran y se hace imperioso que de manera rápida se recupere la actividad y los aportes que fortalecen el sistema de la seguridad social.

ANSES de San Juan va a colaborar con este pacto social, sosteniendo e incentivando la cantidad de ayudas y servicios que hace a la provincia.

Mario Noroña - CÁRITAS

Me parece muy importante ser partícipe de este momento y de ser partícipes en primera persona, sintiéndonos responsables de lo que está pasando y del destino de nuestros hermanos.

Creo que somos quienes debemos hacernos cargo de ayudar a aquel que lo está necesitando. Me parece importante la convocatoria del señor Gobernador a todos los sectores librándonos de banderillas políticas y también de las cuestiones religiosas, viendo a las personas como personas en su integridad.

Personalmente soy un defensor de los derechos de las personas, del derecho que te da tener tu propio sustento. Ojalá que todos los convocados estemos a la altura de las circunstancias y que este proyecto nos lleve a un lugar mejor.