La vicerrectora de la UNSJ habló: virtualidad, la prórroga de la polémica y una perlita

La vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, además de ser la segunda autoridad dentro de la casa de altos estudios es candidata a rectora para las elecciones aplazadas por la pandemia de COVID-19. El 10 de junio los estamentos universitarios iban a emitir su voto y elegir a las nuevas autoridades de la universidad pública, pero vino el coronavirus y se llevó por delante los planes de todo el mundo. Coca contó cómo viene desarrollándose la virtualidad dentro del ámbito académico y habló sin pelos en la lengua sobre política.

-Política universitaria

La campaña política dentro de la Universidad se vio semi interrumpida por la pandemia. Es que si bien el 10 de junio los estamentos no eligieron nuevos representantes, continuaron los armados puertas adentro y la búsqueda de adhesiones y apoyos. Después de una sesión polémica en la que se prorrogaron los mandatos de las autoridades sin fecha límite definida y de que se convocara a la Asamblea Universitaria, Coca difundió en sus redes sociales una propuesta para actuar ante crisis que había diseñado junto a su equipo para responder ante crisis y al mismo tiempo, le pegó un palito a los que están en carrera.

La primera semana de junio empezó movida dentro del ámbito universitario cuando el Consejo Superior aprobó extender de forma indefinida los mandatos ante la imposibilidad de convocar a elecciones. El sector que lidera Coca proponía ponerle una fecha límite: el 2 de noviembre. Finalmente se impuso la moción cercana a Nasisi, que ahora deberá corroborar la Asamblea Universitaria el 24 de junio próximo.

"Respeto la decisión del Consejo, estamos de acuerdo con se cite a la Asamblea. Nos hubiera gustado que sea un poco antes. Nuestro mandato termina el 30 y la sesión está convocada el 24. La prórroga debe ser definida en plazos, tenemos que seguir trabajando para la UNSJ, tenemos que ante todo defender la institución y la institucionalidad, después del 30 tenemos que tener una universidad muy clara", apuntó la autoridad.

Sobre el por qué se eligió el 2 de noviembre como fecha límite de los mandatos, Coca dijo que fue por recomendación de los especialistas que la acompañan y porque así lo establece Asuntos Legales. El candidato de Nasisi, el decano de Arquitectura Roberto Gómez, avivó la polémica y señaló en este medio: "Las especulaciones de este tipo quizá es de quienes ven comprometido su posicionamiento. Podrían suponer que están comprometidas sus posibilidades. Pero es una especulación mezquina, los partidos hay que jugarlos en la cancha que sea". Al respecto la vice contestó: "También se podría pensar que están intentando aprovechar para alargar lo más posible, son argumentos pobres para el momento difícil que está viviendo la UNSJ, nos parece bajar el nivel del debate", cerró.

Coca dijo que pueden convivir con Nasisi a pesar de las diferencias. "En este momento con pandemia es diferente porque hay guardias pero las diferencias las hemos tenido hace bastante tiempo en muchas acciones. De igual modo, podemos trabajar con mucho respeto, por el momento tenemos una relación muy cordial y óptima", apuntó.

Por último, la vicerrectora destacó como una gran ventaja ser la única candidata con fórmula lista y en carrera. La acompaña el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer. "Es una gran ventaja, sobre todo por el ingeniero Berenguer, es el actual decano de Ingeniería, es una persona de mucho prestigio académico y profesional", cerró.

-Educar en tiempos de pandemia

Para el ámbito educativo, enseñar en tiempos de pandemia obligó a poner en práctica rápidamente la virtualidad como herramienta para transferir conocimientos. Si bien la UNSJ venía pensando en implementar la virtualidad como una modalidad educativa, no estaba todo listo para largarla. El contexto demandó la adaptación tanto de los docentes como de los alumnos, exponiendo también las dificultades a los que se enfrentan estudiantes y docentes.

"Tuvimos que dar un giro inmediato a la modalidad virtual. Habíamos alcanzando una presentación ante la CONEAU pero no tenemos la aprobación, seguimos dentro de la modalidad presencial haciendo uso de modalidades virtuales. Estamos haciendo cumplir una decisión muy valiente de nuestra universidad, que fue no cerrar el calendario académico y seguir adelante. Hemos llevado con muchísima solvencia la virtualidad pese a no tener la formación necesaria y esto lo podemos hacer porque hay un compromiso de los docentes", detalló la vicerrectora.

Así como los docentes dieron respuesta, los alumnos tuvieron que ir adaptándose para intentar aprender virtualmente cuando no estaban preparados para hacerlo. La mayoría se adaptó bien, pero hubo inconvenientes que tienen que ver más con el acceso a la tecnología y a la conectividad que al aprendizaje en sí. Muchos quedaron sin oportunidades porque carecen de computadora o teléfonos con datos suficientes para tomar las clases. Para identificar con mayor exactitud el perfil de los estudiantes, cada unidad académica está geolocalizando a sus alumnos e identificando las carencias a las que están expuestos. Coca resaltó el rol de contención que ofrecen día a día muchos docentes, que son la única red de protección que tienen los alumnos que no son de San Juan y que se tuvieron que quedar en la provincia lejos de sus familias.

"Va a ser una realidad próximamente y van a tener que coexistir las dos modalidades, no vamos a poder continuar con la modalidad presencial exclusivamente. Frente a esta nueva normalidad, después del receso escolar deberemos tener más afilados los recursos de virtualidad. No tenemos edificios suficientes para la modalidad presencial, habrá que explorar opciones como que un día tomen clases alumnos con una terminación de documento y otros días, los restantes", añadió.