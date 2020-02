Lima y Tettamanti fueron habilitados para seguir en la carrera para cortista

El Consejo de la Magistratura definió sendas impugnaciones que se habían presentado, en el marco del concurso para cubrir la vacante de ministro de la Corte de Justicia local, contra Marcelo Lima y Adriana Tettamanti, y las desestimó, según confirmaron a Tiempo de San Juan fuentes del organismo.

Aunque no se dieron a conocer los fundamentos, se ratificó que Lima y Tettamanti siguen en carrera tras rechazarse las presentaciones que habían objetado las postulaciones. De los 26 candidatos, el ex vicegobernador Lima había sido cuestionado por el abogado de Fiscalía de Estado Jorge Osman, y la jueza Tettamanti había sido impugnada por Edishon Sobelvio.

El Consejo de la Magistratura dio así el primer paso en el calendario de retomar actividades en el marco de los concursos vigentes, que seguirá con las entrevistas a más de cien postulantes a diferentes puestos estratégicos, durante todo este mes. Se prevé que en marzo puedan estar listas las ternas para enviarlas a Diputados, que tienen la última palabra.

El de cortista es el que mayor interés despierta y es para cubrir la vacante que dejó en diciembre último Humberto Medina Palá. Pero además, hay en juego 5 cargos de juez: uno de Cámara Penal (Cámara de Apelación Penal Sala I), dos de Cámara Civil (Cámara de Apelación Civil Salas I y III que dejaron vacantes los dos nuevos cortistas, y dos de Paz (para el segundo Juzgado de Paz Letrado de Capital y uno para el Juzgado de Paz de Pocito que dejó vacante Fernando Vargas, designado a principios de noviembre como juez de Cámara de Apelaciones de Paz).

Habló Lima

“Me he presentado en un concurso y si se dan las condiciones para que pueda ayudar en ese cargo, voy a renunciar no solamente a mi cargo partidario sino también a mi afiliación”, dijo Marcelo Lima sobre su postulación a cortista. El ex vicegobernador es actualmente vicepresidente primero del Consejo del PJ provincial y adelantó la medida que tomará en caso de convertirse en ministro de la Corte de Justicia local.