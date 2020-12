Rivadavia se declaró provida, fue punto de concentración de la marcha contra el aborto y la posición generó polvareda

Tres publicaciones en el Facebook de la Municipalidad de Rivadavia fueron las que provocaron polvareda en las redes sociales. Se trata de posteos en contra de la legalización del aborto, el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández. En los posteos hubo varias objeciones por parte de los vecinos del departamento por la postura tomada en términos institucionales, incluso el parque de Rivadavia fue punto de concentración para la marcha por las dos vidas realizada el pasado sábado 28 de noviembre.

El primer posteo fue publicado el 24 de noviembre. El título de la publicación fue "Rivadavia en defensa de la vida" e informa sobre una reunión mantenida por el jefe comunal con Mónica Lobos, Sergio Cialella y Leonardo Pantano, tres activistas celestes. "El sábado 28 de noviembre, en la tarde, el país marchará “En Defensa de la Vida” y Rivadavia será uno de los puntos de concentración, desde donde se trasladarán en caravana hacia la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la Ciudad de San Juan. En este momento, más que nunca, debe defenderse la vida", publicaron.

RIVADAVIA EN DEFENSA DE LA VIDAEl intendente Fabiu00e1n Martu00edn, se reuniu00f3 esta mau00f1ana con Mu00f3nica Lobos, Sergio Ciallela y... Posted by Municipalidad de Rivadavia on Tuesday, November 24, 2020

El segundo data del 26 de noviembre. Ese día postearon un flyer convocando a la "Marcha por las dos vidas" realizada el 28. En el volante se remarca que el punto de concentración es a las 16.30 en el Parque de Rivadavia. La marcha en vehículos se hizo y la caravana terminó de exponer su reclamo en la plaza 25 de Mayo.

ESTE Su00c1BADO MARCHAMOS EN DEFENSA DE LA VIDAEl pru00f3ximo su00e1bado 28 de noviembre, en todo el pau00eds, se realizaru00e1 la marcha... Posted by Municipalidad de Rivadavia on Thursday, November 26, 2020

Finalmente, el tercer posteo incluye imágenes de la marcha celeste y del intendente Martín participando. Las publicaciones fueron realizadas tanto en la cuenta de Facebook de la Municipalidad como en la fan page del jefe departamental.

Los comentarios de los vecinos que no piensan en este sentido no tardaron en llegar. Principalmente el reclamo fue por la postura institucional ante el proyecto de ley, por la adopción de una posición departamental ante un tema que no tiene a todos los ciudadanos en la misma sintonía de pensamiento.

Hasta el momento no hubo manifestaciones escritas de las agrupaciones feministas pero sí trascendió que están preparando comunicados por la postura institucional adoptada por la municipalidad. Rivadavia no es el primer caso en el país de municipios declarados provida. Hay provincias provida que han obtenido esta especie de certificación celeste gracias al apoyo de los legisladores. En el 2018, cuando se trató el proyecto a nivel nacional, Tucumán se declaró provincia provida, La Rioja también se encuentra dentro de este lote. Hace dos años los legisladores provinciales de San Juan se manifestaron por unanimidad celestes.

El proyecto se tratará el 10 de diciembre en Diputados. En cuanto a la votación de los diputados sanjuaninos, José Luis Gioja, Graciela Caselles, Walberto Allende y Marcelo Orrego votarán en contra. Eduardo Cáceres iba a votar en contra pero se encuentra de licencia luego de ser denunciado por un caso de violencia de género. La única duda pasa por el joven Francisco Guevara, quien aseguró que está escuchando a los dos sectores.