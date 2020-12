Tras la renuncia al crédito del BID, Uñac: "El túnel de Agua Negra no está dejado de lado, está detenido"

Tras la decisión unilateral del presidente de Chile Sebastián Piñera de renunciar al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir el túnel de Agua Negra, con el que San Juan sueña hace décadas, el gobernador Sergio Uñac se refirió al tema y pese a la decisión aclaró que la obra todavía es posible.

"El túnel de Agua Negra no está dejado de lado, está solamente detenido", advirtió y explicó: "Porque hubo una renuncia poco clarificada por parte del gobierno chileno al crédito del BID.

Optimista con la mega obra, el mandatario sostuvo: "Entiendo que también no es la única vía de financiamiento, Chile está mejor económicamente que nosotros y puede no usar al crédito -y al mismo tiempo- no renunciar al objetivo final que es la construcción del túnel".

Si bien reconoció que hasta el momento no hubo una comunicación oficial de parte del gobierno de Piñera sobre la determinación, el representante del Ejecutivo señaló que hubo un acercamiento con el ex funcionario de la gestión de Michelle Bachelet, que propulsó la construcción del túnel desde un principio, Ricardo Cifuentes Lillo.

"Ayer estuvimos en una reunión por Zoom con Ricardo Cifuentes, con quien tenemos una excelente relación aún en la actualidad y a quien le reconocemos cuánto avanzó el proyecto durante su gestión. La idea fue tener un contacto con él, el es uno de los impulsores del túnel. Conversamos, pusimos en valor todo lo que se avanzó y nos lamentamos todo lo que se ha retrasado o detenido", indicó.

Para cerrar su exposición, Uñac advirtió que el trabajo y la apuesta de la provincia y la Argentina continuará en pos de que el proyecto se convierta en un hecho concreto. "Creo que la integración es el objetivo que no se puede perder de vista, pueden haber distintas opciones, opiniones que pueden diferir, pero la integración y la construcción del túnel deberían ser una realidad", manifestó.