Rueda es el nuevo presidente del bloquismo: los recuerdos de Pocito y flores para Caselles

"Recuerdo con emoción el día que por primera vez entré a un subcomité bloquista, fue en Pocito, con mi madre. Nunca pensé que ustedes me iban a escuchar a mi", dijo el flamante presidente del bloquismo, Luis Rueda. El hombre asumió el liderazgo del partido de la estrella luego de acordar bajar unas internas calientes, que tenían en la vereda de enfrente a la ex presidenta del partido y diputada nacional Graciela Caselles. Ahora el objetivo de Rueda es acordar la unidad en las internas departamentales. Así lo remarcó en su primer discurso como jefe del partido, que celebró este año su aniversario número 102.

La primera que tomó la palabra en el acto, que tuvo a la militancia afuera, fue la vicepresidenta Laura Adámoli. La viuda de Leopoldo Alfredo Bravo destacó la decisión de Graciela de bajarse de la internas. "Ante todo gracias Graciela porque esto ha sido un signo de madurez política y cívica. El bloquismo no tiene sectores, esto es histórico. Este es el principio del buen andar del partido bloquista", dijo la mujer.

Luego tomó la palabra la diputada nacional, quien dejó en claro que junto a Rueda "empezamos a devolverle sensibilidad y humanidad al bloquismo". "San Juan nos empieza a ver como una futura alternativa", cerró su discurso, recordando a su hermano Javier. Caselles puso el énfasis en los orígenes de Rueda, sobre quien dijo que no tiene un apellido bloquista y aún así ha logrado recorrer un camino superador dentro del partido dela estrella.

La Junta Electoral del partido decidió suspender las elecciones que se iban a realizar este domingo en 11 distritos donde no hubo acuerdo. Rueda quedó elegido como presidente a través de una asunción pro tempore, con un triunvirato compuesto por Andrés Chanampa como tesorero, Raúl Sánchez como secretario administrativo y como apoderados Alejandro Genest y Humberto Conti.

En 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Chimbas, Concepción, Trinidad, Rawson, Albardón, Sarmiento, Santa Lucía y Desamparados las internas fueron suspendidas, porque como son departamentos populosos y con la situación sanitaria, podrían complicarse.

Ahora Rueda va por la unidad en las internas de once departamentos. "He tenido sueños, ahora sueño con la unidad del partido, al proyecto se lo mide en las urnas de las elecciones generales, no en internas, mi experiencia me dice que es así", concluyó.