Funcionario chileno admitió que aún buscan alternativas a Agua Negra para conectar San Juan-Coquimbo

El Subsecretario de Obras Públicas de Chile, Cristóbal Leturia, habló del Túnel de Agua Negra, entrevistado en el programa "Está Pasando Noticas" de radio Guayacán, que transmite desde la región de Coquimbo.

En primer lugar, el funcionario ratificó su apoyo a la megaobra: “No hay como no estar a favor de conectar la región de Coquimbo con la Provincia de San Juan, es una conexión absolutamente necesaria, hay una posibilidad económica, una posibilidad de desarrollo y de crecimiento turístico”.

Leturia señaló que por eso es una obligación buscar una alternativa a la construcción del Túnel en caso de que la actual no sea “la más eficiente y que mayor conectividad permita entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo".

Por ello, “el ministerio de Obras Públicas va a recibir los resultados de un estudio que se encuentra en fase de ejecución y que medirá alternativas más viables. Debiera estar listo para el tercer trimestre de 2021”.

“La misión de fondo no es construir un túnel, sino conectar la provincia de San Juan con la región de Coquimbo”, aseguró el Subsecretario.

Leturia consideró que la paralización del proyecto solo se relaciona a un tema técnico y no falta de voluntad política del gobierno de Chile. "Eso ya tiene que ver con aspectos técnicos, cuando uno hace una obra de estas características como es atravesar una cordillera, que en su punto más bajo alcanza los 4.794 metros de altura, estamos hablando de una obra de ingeniería de una altísima complejidad, donde ya atravesar la cordillera a través del túnel es altamente complejo (…) estamos hablando de la característica de la roca que está en la entraña de la Cordillera de los Andes, que tiene características geológicas y morfológicas muy complejas. Por lo mismo la posibilidad de estudiar a cabalidad las alternativas es lo que tenemos que hacer”.

"Construir una obra de ingeniería de estas características, no es un hecho político, es un hecho de ingeniería, acá estamos evaluando las alternativas que hay para poder conectar la Provincia de San Juan con la región de Coquimbo”, analizó.

Leturia se refirió también a las conversaciones con San Juan: "Es una relación siempre abierta y que se llega por las vías correspondientes. Debemos tener una relación muy fluida y de mucha conversación, para encontrar en conjunto la mejor alternativa para conectar estas dos ciudades".

La posición sanjuanina

En julio del 2019 el ministro de Obras de la Provincia, Julio Ortiz Andino había adelantado, en la previa de una reunión del EBITAN que el entonces ministro Dietrich venía posponiendo por meses, que San Juan pediría que no hubiera relocalizaciones: “La principal postura va a ser que dejemos bien en firme que estamos hablando del Corredor Bioceánico y de una gran cantidad de intereses que hay en función de ese corredor. Y que ese corredor pasa sólo por Agua Negra, no pasa por los pasos que hay en Calingasta, que, si bien son buenos pasos, la infraestructura que hay en ambos lados no es la misma que la de Agua Negra, donde en forma inmediata salimos a un puerto”.

Ortiz andino se refirió también en esa oportunidad a la inversión en infraestructura realizada del lado argentino: “No hay que pensar solamente en la obra del Túnel sino en todos los desarrollos que se han llevado adelante en el caso particular en San Juan con la construcción de la Ruta 150 entre Ischigualasto y Jáchal, una obra cara en su momento que, si bien es para unir las localidades del norte sanjuanino, el fin principal era servir al corredor”.

“A su vez, en Argentina en ese corredor se hacen otras obras como la ampliación de la Ruta 19 entre Santa Fe y Córdoba, la posibilidad de generar un puente paralelo al túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná, todas obras en consecuencia de considerar al Corredor Bioceánico Porto Alegre- Coquimbo como el segundo en importancia después del que pasa por Cristo Redentor”, amplió.