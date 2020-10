Macri impulsó al mendocino Cornejo como candidato a presidente 2023 ¿Qué opinan en San Juan?

Roberto Basualdo, senador

“Hablar a nivel presidencial cuando faltan tres años todavía es una locura. No sé qué vamos a hacer mañana y cómo vamos a votar leyes con los cambios constantes que hablar de tres años no, no estoy en condiciones de hablar. Ya no quiero hablar de lo que dice uno o lo que dice el otro, estamos presentando proyectos para solucionar los problemas del hoy. Las críticas a los presidentes y ex presidentes que se las haga la historia y a los que están vivos, la Justicia y el periodismo. Como senador, tenemos que tratar de presentar proyectos para solucionarle los problemas a la gente hoy”.

Rodolfo Colombo, dirigente de ACTUAR

“Me parece un muy buen candidato, Alfredo Cornejo tiene antecedentes sobrados de gestión excelente como fue su intendencia de Godoy Cruz y su gobernación de Mendoza, inclusive preside el radicalismo y en el gobierno de Macri planteó cosas que todos coincidíamos, aún con autocrítica, lo que lo para en un lugar de mucha honestidad intelectual. La gran fortaleza de este frente es que aún después de perder las elecciones no se disolvió sino todo lo contrario, se fortaleció, se amplía. Hoy no solo Cornejo puede ser un buen candidato sino también Horacio Rodríguez Larreta tiene un potencial enorme como Lousteau y el mismo Pichetto. Los que he nombrado son buenos candidatos, con experiencia de gestión, con autoridad y moral, con una mirada hacia al mundo que es la que necesitamos. Ahora dependerá de ellos, hay que ver cómo se construye la alternativa. Que tengamos este frente es lo mejor que le puede pasar a la Argentina”.

Enrique Conti, dirigente bloquismo disidente

“Creo que con el momento extremadamente difícil que nos toca vivir en todos los aspectos, sanitario, social, económico etc. Con una sociedad muy ansiosa por todo lo que le toca vivir, desde mi humilde opinión no es el momento de hablar de candidaturas, sino de ver cómo salimos de este berenjenal, que de acuerdo a mi experiencia va a ser dificilísimo. En cuanto a Macri, debería mantener silencio y no agregar más nafta al fuego”.

Enzo Cornejo, presidente del PRO San Juan

“Es muy apresurado hablar de candidaturas al 2023 cuando entre medio nos encontramos con una crisis sanitaria y económica en nuestro país. Si nos toca analizar el escenario actual nos encontramos con un Horacio Rodríguez Larreta fortalecido por esta pandemia, quien supo encontrar un equilibrio entre el gobierno y su gestión en CABA. En el interior tenemos a dirigentes como Alfredo Cornejo, a quien considero una gran figura en la política actual, quien supo destacarse en Mendoza, sumado a que como líder del radicalismo en su provincia tuvo siempre la madurez política de acompañar a Mauricio Macri y sumar desde su espacio”.

Eduardo Cáceres, diputado nacional del PRO

"Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos presidenciales, me gusta Cornejo, Macri, Larreta, Vidal, Frigerio, Lousteau. Lo importante es tener un equipo y aprender de los errores pasados para sacar al país de dónde está. Se van a necesitar años de ordenamiento y de mucho compromiso con personas honestas y que respeten los valores democráticos, insignia de Juntos por el Cambio".

Alfredo Falcón, UCR

“Lo persiguieron para hablar a Macri y habló, reconoció errores y marcó errores del actual gobierno y eso trae como consecuencia que el gobierno salga a mentir nuevamente, en este tiempo pasamos de ser ejemplo de países a pasar a España en cantidad de muertos, en este tiempo han vaciado el Banco Central, han devaluado en cuotas, están tratando de arreglar los temas judiciales. Alberto Fernández es un buen jefe de Gabinete. Alfredo Cornejo candidato 2023, lo firmo con las dos manos, me gusta su forma de gobernar y como encara la negociación política, en este país no se puede gobernar sin el justicialismo, pero tampoco con el justicialismo como hizo Rogelio Frigerio”.

Gerardo Cáceres, concejal del PRO

"Personalmente pienso que no es momento de hablar de candidaturas dadas las circunstancias que atravesamos, la gente está un poco casada de la política hoy y más aun hablar de lo que pueda pasar de aquí a 3 años cuando se está luchando día a día en como seguir adelante con esta tremenda crisis. Más allá de eso, en el espacio de Juntos por el Cambio me gusta Cornejo como así también otros dirigentes que lo vienen haciendo muy bien, como Horacio en la ciudad. Es una cuestión que se tendrá que decidir cuando llegue el momento".