El dilema del lavagnismo sanjuanino, entre provincializar o no la campaña

Es grande la tentación de reducir el resultado electoral a la diferencia obtenida por el Frente de Todos sobre el Frente Juntos por el Cambio, porque en definitiva, ahí se sintetiza la disputa por la Casa Rosada y, en el caso sanjuanino, las tres bancas en el Congreso que están en juego. Sin embargo, hay otra lectura indispensable del escenario, que involucra al voto anti-grieta. El Frente Consenso Federal, como tercera fuerza y aún lejos de las dos primeras, se convirtió en el único sobreviviente de las PASO.

Reducida drásticamente la oferta electoral del 11 de agosto, solamente tres listas para diputados nacionales estarán en el cuarto oscuro el 27 de octubre: la de José Luis Gioja, adherida a la fórmula presidencial Fernández-Fernández; la de Marcelo Orrego con Macri-Pichetto; y la de Nancy Avelín con Lavagna-Urtubey. En silencio, el tercer espacio ha tomado algunas decisiones para este segundo tramo de campaña y en las últimas horas además buscaba laudar dos posiciones internas, una que pedía provincializar el discurso y la otra, nacionalizarlo.

Consenso Federal fue uno de los dos espacios que tuvo internas, imponiéndose Avelín sobre el socialista Conrado Suárez Jofré. El otro frente con definición primaria fue Juntos por el Cambio, donde Orrego derrotó holgadamente al radical Eduardo Castro. El resto fue con precandidatos acordados en unidad.

Sin embargo, el consenso no los salvó de la eliminación. Hubo tres listas que quedaron fuera de carrera por no alcanzar el mínimo del 1,5% de los votos tal como exige la ley: Mary Garrido, de FIT Unidad; Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana; y Marcelo Tejada, de Nueva Dirigencia. Nancy no solamente ganó su interna sino que se convirtió en la única referencia para los votantes que prefieran evitar la disputa polarizada. Esta primera lectura es la que estimula a los operadores políticos de Consenso Federal en San Juan, pero hay otros factores en juego.

Por eso están afinando los detalles de la campaña para encarar la instancia definitiva reduciendo los márgenes de error. En las horas previas al cierre de esta nota, dos fuentes internas coincidieron en que una de las cuestiones a resolver era la conveniencia o no de provincializar el mensaje, aprovechando el calibre político de Nancy. De hecho, la ex senadora ya difundió en sus redes sociales algunas posturas que reviven su histórica rivalidad con Gioja. Apeló a las votaciones de cuando ambos eran legisladores de la Cámara Alta en los días más críticos desde Fernando De la Rúa hasta Eduardo Duhalde.

Claramente es la arena que prefiere la histórica dirigente de Cruzada Renovadora y la que más se adecua a su perfil. En frente, Gioja no parece demasiado interesado en abrirse a ese debate. Está más concentrado en la construcción peronista para consolidar en las generales la victoria de los Fernández y ponerle punto final a la etapa de Cambiemos. En ese marco se inscribió la reunión que compartió con el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la semana en Capital Federal.

Advierten en Consenso Federal que Nancy igualmente “está cómoda” con Lavagna. Revelaron que es parte de un grupo de Whatsapp a nivel nacional donde el candidato presidencial y referentes de la talla de Graciela Camaño cruzan algunas opiniones. La sanjuanina tiene ganado su lugar en la consideración de los principales referentes porteños. No tendría razones para enfriar su vínculo durante la campaña, más allá de las voces que abogan por la provincialización del discurso.

De hecho, aún sin fecha confirmada, ya están coordinando una nueva visita de Lavagna y Urtubey a San Juan, como ocurrió el miércoles 10 de julio. El economista y el gobernador salteño anotaron en este distrito cuyano una performance mayor a su promedio nacional, arañando los dos dígitos. Quedaron con el 9,93%; poco más de 1 punto por encima del resultado general.

De este dato se desprende otro factor que analizan los operadores internos del Frente Consenso Federal en San Juan, a favor de mostrar más decididamente a Nancy como la candidata de Lavagna. La cruzadista obtuvo el 4,97% de los votos el 11 de agosto. Si sumara el 2,74% de Suárez Jofré, llegaría al 7,71% que reunieron entre ambos en la primaria. Quedaron más de dos puntos por debajo de Lavagna-Urtubey. Hubo un corte de boleta que los perjudicó.

Es cierto que son, en todo caso, números insignificantes en la búsqueda de una banca en el Congreso. Sin embargo, la mirada a esta altura de los acontecimientos tiene un alcance bastante más largo que el 27 de octubre. La intención es crecer en la comparación con las primarias y después poder exhibirse como el espacio natural a donde deberían acudir los excluidos de las otras fuerzas. Por ejemplo, las que no alcanzaron el mínimo para llegar a las generales, como Dignidad Ciudadana.

Además está la expectativa de que haya algunas deserciones al Frente Con Vos, de Orrego, una vez pasada la elección 2019. “Vamos a estar preparados con la camilla”, reconoció un referente del lavagnismo sanjuanino. La metáfora aludió al dispositivo político para acoger a los “heridos” que busquen contención. Por delante quedarán las elecciones legislativas nacionales de 2021 y nuevamente las generales en 2023. Así de larga es la apuesta.

Lo de provincializar el discurso tiene también otra implicancia y es que hay sectores que, forzados a elegir en un balotaje entre Fernández y Macri, tienen posiciones enfrentadas. El movimiento Libres del Sur, que integra el Frente Consenso Federal en San Juan, hizo pintadas con la leyenda “Fuera Macri” y generó la queja interna de Cruzada Renovadora. Ante una definición como la de 2015, las huestes de Alfredo Avelín Nolléns serían más proclives a renovarle las credenciales al actual presidente antes que optar por el PJ.

“Es difícil lograr provincializar la elección. Hay sectores en distintos partidos que les cierra Cristina o les cierra Macri”, reconoció un operador interno. El escudo contra ese dilema, más que nunca, parece ser Lavagna.

Otras voces del espacio desaconsejan las especulaciones porque, en verdad, aparece poco probable un escenario de segunda vuelta, a la luz de los resultados oficiales del 11 de agosto. Pero… siempre hay un pero. Es un asunto que podría generar ruido llegado el momento.

Por lo pronto, sin importar el sector interno que hable dentro de Consenso Federal, hay satisfacción porque se logró abrochar la unidad después de las primarias. Reinó cierto temor a que el Socialismo diera el portazo, al igual que otros socios no incluidos en la lista encabezada por Nancy. Hubo varias reuniones con posterioridad y se acordó sostener la construcción en el tiempo. En este sentido, el líder del partido ADN, Martín Turcumán, comprometió su participación en la campaña para el 27 de octubre, como una forma de garantizar ese pacto invisible.