El team sub 30 de Baistrocchi

Tienen hasta 30 años, son funcionarios que ocupan lugares estratégicos dentro de la Municipalidad de la Capital, que se convirtió en el municipio con más jóvenes en lugares clave de toma de decisiones. Son siete en total, todos con distintas profesiones y con la aspiración de darle dinamismo a la gestión del intendente Emilio Baistrocchi. Cómo sueñan a la Ciudad, qué creen que le aportan a la labor diaria, todo esto y más le respondieron a Tiempo de San Juan.

Cuestionario

1-¿Qué le aporta la juventud a un equipo de trabajo?

2-¿Por qué Emilio Baistrocchi?

3-¿Qué es lo que les gustaría concretar al finalizar la gestión dentro de cuatro años?

4- "Ciudad activa" es el slogan de Capital ¿Cómo se logra?

5- ¿Cómo recibieron en términos personales saber que ibas a tener un lugar de importancia dentro del armado municipal?

Daniel Fava (30), Jefe de Asesores de Intendencia

1-La juventud le aporta ganas, energía, ganas de trabajar, que combinada con la experiencia genera mejores resultados. Esta combinación se debe dar en todos los niveles, no sólo político, sino también laboral, cultural, deportivo.

2-Trabajar con Emilio es una mezcla de responsabilidad y orgullo, es una persona seria a la que le gusta hacer las cosas bien, que le gusta trabajar y que exige mucha responsabilidad, seriedad y compromiso.

3-Me gustaría que la gente sienta que la gestión de Emilio, acompañada por todos sus funcionarios, fue una gestión que innovó, que pudo transformar lo que siempre estuvimos esperando todos los capitalinos, que es tener una ciudad activa, una ciudad verde, que redunda en una ciudad con mejor calidad de vida para todos.

4-Se puede lograr desarrollando varios ejes, no sólo con lo básico como es la limpieza, el alumbrado, la pavimentación sino con ejes que van más allá de esos aspectos esenciales, como es el tránsito vehicular, la innovación tecnológica, la generación de un polo gastronómico, la posibilidad de desarrollar negocios, una ciudad en la que los vecinos se puedan desarrollar socialmente y comercialmente.

5-Es la segunda vez que me toca acompañar a Emilio, es orgullo y también miedos, uno siempre quiere hacer lo mejor y humildemente siempre piensa en cómo lo va a hacer más allá de la confianza en las capacidades y en las ganas de trabajar. Lo tomé muy bien, con mucha responsabilidad y cautela, pensando en lo que se viene, que va a ser una tarea las 24 horas.

Daniela Bocca (29), asesora de Intendencia

1-Los jóvenes tenemos una visión distinta de la realidad, al estar arrancando en los lugares de trabajo venimos de una estructura distinta y al mismo tiempo, al estar todo el tiempo conectados muchas veces queremos sistematizar, cambiar los métodos en aras al ese "estar conectados". Se busca facilitarle la vida al usuario. Cuando uno hace equipo con alguien más grande está este peso y contrapeso, te brinda una retroalimentación que cuando uno empuja de más, el otro te frena, te hace lugar.

2-Llevo mucho tiempo tiempo trabajando con Emilio, quien valora la capacidad por sobre la edad, es algo para agradecer. Empecé con 22 años a trabajar con Emilio, siempre valoró la capacidad y permite que crezcas. Tiene una apertura de mente que no es común encontrar en otros funcionarios, que valora muchísimo el trabajo y todos empujamos como equipo.

3-Soy vecina de Capital, quiero ver la ciudad activa, que seamos un polo de atracción no sólo para quien viene al centro sino convertirnos en un lugar de reunión para todos los departamentos. Me encantaría sistematizar e informatizar los procedimientos.

4-La vida de los vecinos de la Capital necesita respuestas más inmediatas, tal como se hizo en el Ministerio. Es lo que hace falta y me encantaría aportar en eso. La gente necesita una respuesta ágil, no puede esperar dos meses ni seis como demora una habilitación comercial. Me gustaría que el vecino se sienta escuchado, contenido, que sea una escucha activa.

5-Es mi segunda experiencia como funcionaria, hoy me toca ser asesora de Intendencia y trabajar con el mismo equipo que en Gobierno. Cuando me llamaron, lo tomé como un desafío enorme, el lugar que me toca cumplir en la Fiscalía como abogada de la municipalidad, es un desafío profesional enorme y gigantesco. Es una muestra de confianza gigantesca.

Luciana Cricco (30), Asesora de Intendencia

1-La juventud le aporta la espontaneidad, más allá de trabajar en forma programada y planificada, le da ese aire de renovación a un equipo de trabajo que se combina muy bien con las personas que tienen experiencia y aceptan como es el caso de Emilio, las ideas de los jóvenes.

2-Trabajo con Emilio desde el Ministerio de Gobierno, trabajar con él es muy grato, es muy comprometido con lo que hace, llevando a cabo los objetivos que se programan de antemano. Siempre escucha los aportes que le hacemos, las sugerencias.

3-Mi trabajo en el municipio es muy específico, soy abogada, y mi trabajo apunta a ver expedientes, convenios, siempre relacionado al derecho. Ademas en mis años en el Ministerio tuve la oportunidad de especializarme en técnica legislativa, una rama no muy estudiada por los abogados, lo que me da la posibilidad de aportar mis conocimientos en proyectos de ordenanzas que tengan iniciativa en el Ejecutivo, como así también en los actos administrativos. Hay varias cosas para pulir en cuanto a procedimientos, lo cual se traduce en mejores servicios para la comunidad de la capital haciendo los tramites mas expeditos y sencillos. Creo que en cuatro años vamos a lograr hacer de la capital un municipio que funcione mucho mejor, mas ordenado, y operativo, aportando la experiencia del gobierno provincial, pero también potenciando al máximo las capacidades de los trabajadores municipales.

4-Generando más actividades dentro de la ciudad, para la juventud, para el deporte, convirtiendo a la ciudad en un lugar mas agradable de lo que ya es, mas limpio y mas verde. Con respecto al transporte me parece importante la impronta de promocionar el uso de diferentes vehículos, como la bicicleta o el transporte publico, lo que implica menos estrés a la hora de hacer un trámite en la ciudad, llegar al trabajo, y por supuesto un gran aporte al medio ambiente.

5-Que el intendente me considere para su equipo de trabajo en el municipio para mi es un honor, son desafíos nuevos que me hacen crecer en mi profesión, y por supuesto desde mi lugar tratare de colaborar para que la gestión de estos cuatro años sea un éxito.

Felipe Molina Rojo (27), Secretario de Bloque Justicialista en el Concejo

1-La juventud le aporta energías, ideas renovadas, la sociedad está demandando un cambio real, especialmente la sociedad capitalina que viene hace muchos años queriendo algo nuevo y nosotros podemos aportar junto con la experiencia de los más grandes un poco de energía y renovación.

2-Emilio ha demostrado una muy buena gestión, mucha responsabilidad a la hora de trabajar. A nosotros particularmente nos abrió las puertas desde un primer momento, no sólo en el plano de la campaña si no de escuchar activamente y de llevar a cabo propuestas que le llevábamos. Nos sentimos representados por él, quien además de ser joven es una persona con experiencia, que ha demostrado sobradamente una buena gestión.

3-Todo se enmarca en un trabajo colectivo, que es lo que nos remarca constanmente el Gobernador y el Intendente, es nuestra forma de hacer política, aportar al proyecto en común que tenemos. Lógicamente que desde lo personal, crecer desde la gestión y lo político. Soy abogado, me gusta mucho el lugar en el que estoy que es el Concejo Deliberante, allí se tratan las ordenanzas, las normativas del municipio, así que crecer desde el Concejo, desde lo profesional además de lo político.

4-Se logra con todos, con los jóvenes, con los mayores, con las mujeres y los hombres. El objetivo ya está puesto, Emilio nos ha marcado el camino, y tenemos que con una buena planificación lograrlo. Hay áreas que son sensibles para activar la ciudad, como es el área de Juventud, de Servicios, de Mujer, de Cultura, para darle más vida a la Capital que es lo que el vecino está demandando.

5-Es mi primera experiencia en materia política, profesionalmente no, pero sí en materia política dentro de lo institucional, con mucho entusiasmo y responsabilidad porque Emilio pone la vara muy alta.

Luciana Campus (25), Directora de Compras

1-La juventud es energía, alegría, entusiasmo para los demás, la provincia necesita gente joven para trabajar. Lo veo con mis amigos, que me dicen que les encanta el equipo, que haya gente joven, el mismo personal de planta permanente te lo dice, que le encanta que haya renovación.

2-Emilio es un genio trabajando, es muy recto para trabajar, le encanta que le llevés las cosas al día, que se cumpla, que se aporte soluciones y no problemas.

3-Me gustaría que en cuatro años más economicemos mucho, que no se gaste en superficialidades, que el municipio gaste lo justo y que podamos lograr muchas cosas.

4-Se logra trabajando las 24 horas del día.

5-Estuve trabajando como secretaria de Emilio, como funcionaria es la primera vez y lo califico como una experiencia divina.

Facundo Valentín (28), subdirector de Juventud

1-Lo que la juventud le aporta a esta gestión es una impronta diferente. En un principio, lo que nos planteó Emilio es que seamos transversales a todas las áreas porque la juventud abarca todo. Trabajamos con Desarrollo Humano, con Salud, con Deportes, con el área de Empleo, esto es lo que vamos a implementar para hacer un plan integral en políticas de juventud. La premisa es trabajar desde la periferia hacia al centro, estamos empezando en los barrios más vulnerables, con problemáticas puntuales. Además venimos con un gran plan de gestión para estos cuatro años, que tiene muchas aristas: vamos a trabajar mucho sobre empleo y el desarrollo productivo de los jóvenes, en emprededurismo y la formación, la educación de los jóvenes, en un gran voluntariado de intervención socio-comunitaria, en el deporte, cultura, arte y eventos que se propicien desde el municipio.

2-Emilio viene a mostrar juventud con mucha responsabilidad, institucionalidad y armado de equipos. El armado es muy heteregéneo, con funcionarios muy capaces y de diferentes sectores. Va a ser una muy buena gestión, ya nos ha puesto metas claras para lograr.

3-Queremos integrar a todos los jóvenes de la Capital, que todos se sientan parte, contenidos con esta gestión, con esta impronta que le quiere dar Emilio. Capital es muy heterogénea, en sus cuatro distritos las realidades son muy distintas, tenemos que contener a los jóvenes visualizando cada problemática y puntualizando caso por caso. En cuanto a emprendedores, también hay muchísimo para aportar en materia de formación, a los que están buscando su primer empleo la idea es un acompañamiento desde el municipio para optimizar ese primer gran paso.

4-Se logra con un Estado presente, estando dónde el vecino quiera que estemos. En estos días de gestión hemos demostrado estar en las cuestiones básicas, La gente espera respuestas rápidas, sobre todo a los temas de suma urgencia, en el área juventud puntualmente en el caso adicciones, estamos dando respuestas y abordando casos desde el día 1.

5-Asesoré cuatro años en la Secretaría de Deportes, tengo experiencia en lo público, intentando aportar todo a esta gestión.

Paula Zegaib (30), subdirectora de Comunicación

1-La juventud aporta un montón: hay frescura, gente sin vicios, tenemos una mirada un poco más amplia, es fundamental que Emilio haya tenido esa mirada a la hora de armar los equipos. Se nota en las ganas y en la motivación para trabajar, nunca hay un no en ningún área, nosotros venimos con un empuje distinto, con frescura.

2-Porque Emilio es un joven que en su corta carrera ha logrado grandes cambios en todos los lugares donde ha estado. A cualquier joven que hace comunicación como yo, que viene de la comunicación institucional, le representa un desafío y una gran alegría pertenecer al equipo de Emilio. Él es un gran líder, y en todas las áreas hay gente que tiene las mismas expectativas de trabajo que él.

3-Desde la Comunicación no vamos a tener ningún logro si la gestión no tiene logros propios en cada área. Lo bueno va a estar en saber que le dimos la entidad comunicacional a todos los sectores por igual y que pudimos llegar a todos los públicos objetivos de la Capital, que son los vecinos y también los que son usuarios de la Capital. Ese es el desafío más grande.

4-Trabajando todo el tiempo, escuchando mucho sobre todo, es una bajada de Emilio, atendiendo, mirando, escuchando qué le preocupa a la gente. Estar atentos y escuchar es la clave de una ciudad activa.

5-Es mi primera experiencia como funcionaria, si bien he trabajado en comunicación institucional y política, es un desafío grande, estoy muy contenta y agradecida de la oportunidad.