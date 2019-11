El misterio de la embajada que más interesa a los sanjuaninos

Argentina puso su primer embajador en Chile en los inicios de la Patria allá por 1810 y desde entonces se potencia esa vinculación estratégica con los hermanos chilenos que es primaria en las relaciones exteriores de San Juan. Pero nunca antes como ahora la relación entre ambos países está en la atención de las autoridades sanjuaninas. El proyecto del túnel de Agua Negra, congelado por las gestiones de Sebastián Piñera y Mauricio Macri, pende de un hilo que requiere de una delicada y aceitada salida política, que con la llegada de Alberto Fernández al poder se plantea como posible pero compleja.

Es sabido que Piñera y Fernández no coinciden en el mismo espacio de pensamiento político y la figura del embajador jugará sin duda un preponderante rol para acercar posiciones. Por eso, en el uñaquismo miran muy de cerca quién será el elegido para instalarse en la coqueta casona de calle Miraflores, en Santiago de Chile, donde actualmente está el mendocino José Octavio Bordón. “El Pilo”, como le llaman con cariño, al parecer no ha sido muy condescendiente con los intereses sanjuaninos y, de hecho, el proyecto del túnel ha sufrido un retroceso durante su gestión, a la par que se potenciaron obras de la gestión macrista en el paso a Chile por Mendoza. La salida del ex gobernador mendocino se da por descontada ya que forma parte de casi una veintena de embajadores nombrados bajo el artículo 5to de la Ley de Servicio Exterior que permitió a Macri ubicar a gente que no pertenece a la carrera diplomática.

Este mes un grupo de manifestantes forcejeó la puerta de entrada y se metió en jardín de la embajada argentina en Chile. Bordón tuvo que ser evacuado.

El dilema es que ya se conocen varios nombres de los representantes que designará Fernández en su plan de llevarse bien con todo el mundo y el de la sede argentina en Chile es todo un misterio. En este escenario, las fichas del uñaquismo están puestas en que llegue a Santiago un amigo de los sanjuaninos. Y si es nacido en la provincia mejor. Con seguridad, no esperan a otro mendocino. Es mucho lo que hay en juego y por eso en el Gobierno local no sólo cruzan los dedos para que entre alguien que ayude a destrabar el túnel de Agua Negra sino que alguna gestión explícita están haciendo en ese sentido ante el futuro presidente y futura vicepresidenta, según confesó un encumbrado funcionario local.

Aquí surge la figura de Ginés González García, amigo personal de José Luis Gioja y que estuvo durante 8 años en la embajada, durante las gestiones de Cristina Fernández, cuando más impulso cobró Agua Negra y se llegó a las instancias de la prelicitación. El ex ministro de Salud sonaba fuerte antes de las presidenciales para el cargo e incluso se lo contaba desde Cancillería chilena como un buen “puente” entre Piñera y Fernández, a sabiendas que el futuro presidente de los argentinos tienen más vínculos con la izquierda chilena que con la derecha donde reporta el piñerismo, según publicó el diario trasandino La Tercera. Esto era antes de las elecciones, cuando incluso Ginés anunciaba que iría a Chile a visitar a amigos, y también antes de que explotara el conflicto social en el vecino país. Ahora González García vuelve a sonar como ministro de Salud en Argentina y el escenario diplomático se tornó otra vez incierto.

El 6 de diciembre se abrirá el paso a Chile por Iglesia, como todos los años, apostando a la ida y vuelta turística por la cordillera. A la semana siguiente -si no antes- se develará definitivamente el elegido. San Juan sabrá pronto si hay algo más para festejar.