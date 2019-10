Chile oficializó su decisión de buscar ubicaciones alternativas al túnel de Agua Negra

Tras meses de aplazamiento, finalmente este miércoles se dio la esperada reunión de EBITAN, el ente donde participan Argentina y Chile que maneja el proyecto del túnel de Agua Negra. Y el viceministro de Obras chileno, Lucas Palacios, introdujo en ese ámbito de discusión oficial la decisión de buscar alternativas de conectividad regional, es decir, ubicaciones alternativas al túnel respecto de Agua Negra (ubicado en Iglesia del lado sanjuanino).

El rumbo del proyecto de Agua Negra se analizó en la reunión que se hizo en Buenos Aires, donde participó el ministro de Infraestructura local, Julio Ortíz Andino, además de representantes del ministerio de Transporte de la Nación Argentina. Palacios, que fue representando a la gestión piñerista, dijo en declaraciones al Diario Financiero de Chile, que se decidió ampliar el espectro y elaborar un estudio integral de conectividad, “porque la conexión entre ambas regiones no se ha circunscrito y no puede quedar atada solamente al túnel binacional de Agua Negra”. Y que es “necesario tener una visión más amplia respecto de todo el territorio para tomar las mejores decisiones”.

En este marco, en el seno de EBITAN quedó asentado que los equipos técnicos de Chile y Argentina trabajarán en las bases de nuevos estudios de aquí a fin de año, para luego licitar la realización de estudios por parte de una consultora con la idea que los resultados de estos análisis estén disponibles durante el segundo semestre del próximo año.

Durante la reunión, Palacios recibió la presidencia de EBITAN que estaba en manos de José Luis Lodeiro, representante del Ministerio de Transporte de Argentina.

La visión sanjuanina

Por su parte, el ministro de Infraestructura local, Julio Ortíz Andino, en declaraciones a Radio Guayacán de Chile, remarcó otro de los acuerdos que se dieron durante el meeting con los chilenos, que es el de definir cuánto cuesta Agua Negra. Esto cobra peso en medio del recelo chileno por la inversión, ya que cuestionan el proyecto con ubicación iglesiana argumentando que la obra hasta triplicaría su valor porque no se habrían tenido en cuenta fallas geológicas. Esto lo plantearon los chilenos con informes propios y San Juan respondió con contrainformes. Estas diferencias técnicas son las que se estudiarán para llegar a fin de año con una conclusión sobre los costos de la obra.

“Hemos decidido que una comisión técnica analizar todos los pormenores del proyecto existente, si los precios están bien, si tal circunstancia puede agrandar el plazo, verlo en detalle para a corto plazo, pretendemos nosotros antes de fin de año, tener este tema definido: Agua Negra cuesta esto, y el plazo va a ser tal. Para nosotros ha sido un avance importante”.

El sanjuanino analizó que la relocalización que pretende Chile se ha sacado “de alguna manera” de discusión. “Porque lo que se va a hacer es lo que se denomina un estudio conceptual para decir si podrían haber otras localizaciones que podrían ser factibles pero lo que nosotros hemos mantenido permanentemente es que conexiones puede haber muchas para mejorar la conectividad. Y en algún momento, no ahora, en la provincia de San Juan ya se hablaba de otros pasos como La Chapetona, El Portillo, para nosotros siempre fue una buena oportunidad de estudiarlo DESPUÉS DE concluir y tener operativo Agua Negra. Quieren hacer ese estudio ahora, que lo va a financiar Chile, no les podemos decir que no, y no lo vemos mal. Pero va en paralelo, no significa que se hace este estudio y después vamos a ver Agua Negra”.

Ortíz continuó analizando que estudiarán bien el valor de Agua Negra y que eso está bien. Y agregó que “estamos convencidos de que no va a aumentar demasiado el valor previsto”, respecto a los 1.500 millones de dólares que se planteó inicialmente. Incluso si resulta mucho mayor el costo, Ortíz dijo que San Juan propondrá ver “en qué situación estamos”.

El funcionario uñaquista dijo que la licitación queda en stand by hasta que no se conozcan los costos reales del túnel (sin obras complementarias como caminos y mejoras al puerto). Y que hay que ver si el BID está dispuesto a prestar dinero por encima de los 1.500 millones de dólares preacordados.

La próxima reunión de EBITAN quedó fijada para diciembre en Santiago, donde se presentarán las bases de la licitación de los estudios de ubicaciones alternativas y las observaciones de los equipos técnicos sobre los costos y plazos del túnel de Agua Negra.