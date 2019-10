Qué opinaron los sanjuaninos del primer debate presidencial

Jimmy Quattropani, fiscal general de la Corte

"El debate en sí mismo, y a pesar de su estructura semidirigida, constituye un pasito más para instalar un decoroso sistema electoral. Todos recordamos el debate Macri-Scioli, eso fue un mano a mano, claramente más directo, más picante, absolutamente distinto a este formato. Creo que lo más difícil para el ciudadano no es analizar propuestas sino tratar de determinar quién no dice la verdad. Diría que algunos candidatos entendieron bien lo que se jugaban en la video política, otros, en cambio, no se adaptaron al medio de comunicación moderno. Ahora bien, no se puede pecar de inocentes, cada uno comentó según sus propias posiciones, lo que está bien pero es un dato".

Daniel Tejada, periodista

"Recién concluido el primer debate obligatorio de la historia democrática argentina, el saldo parcial -resta el "partido de vuelta" el domingo 20- es el notable contraste entre la versión 1019 de Mauricio Macri y su puesta triunfal de 2015. El presidente padeció durante dos horas las críticas por izquierda y por derecha, soportando la carga de sus casi cuatro años de gestión, cuyos resultados medidos incluso por las estadísticas oficiales son todos negativos. Desde José Luis Espert hasta Nicolás Del Caño alternaron cuestionamientos hacia el presidente de la Nación y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, por su procedencia K. Sin embargo, fue evidente que el panel completo focalizó más recurrentemente en el Jefe de Estado. Al Macri versión 2019 le pasó su propia administración por encima. No tuvo un golpe de efecto como aquel reproche disfrazado de pregunta: "¿En qué te han convertido Daniel?". Tampoco el beso cinematográfico de Juliana Awada para coronar el final. Un trago amargo sin atenuantes.".

Alberto Sánchez, dirigente

"Me pareció sumamente pobre en propuestas. Mucho diagnóstico de la situación bajo la mirada subjetiva de cada uno de los candidatos. Macri defendiendo la gestión sin ninguna autocrítica y Alberto Fernández criticandola agresivamente sin presentar ni una sola propuesta en ninguno de los ejes temáticos. Algunas pocas propuestas concretas solamente de la mano de Gómez Centurión y Espert. Los candidatos no estuvieron a la altura de las circunstancias".

Adrián Tejada, periodista

"Me parece que el debate presidencial es una herramienta mediática válida para poner a consideración de los votantes el perfil discursivo de los candidatos. En este caso estuvo polarizada la estrategia de tapones de punta entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El Candidato del Frente Todos pegó primero y Macri reaccionó bastante después, se escucharon cuestionarnientos entre ambos con casi nada de propuestas y bastantes chicanas. Roberto Lavagna dejó en claro su tercera posición y buenos diagnósticos, pero sólo eso, diagnósticos. Del caño parece que es candidato en Ecuador y las posturas de la ultraderecha no sorprendieron".

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio

"Creo que ha sido un debate ordenado y en función de lo que hablaron creo que Espert opinó muy claro y Fernández parecía el presidente y Macri la oposición".

Mónica Coca, vicerrectora de la UNSJ

"En primer término, ninguno sorprendió en lo que dijo. Sabíamos qué opinan, Espert y Gómez Centurión están lo más alejados de lo que yo puedo llegar a pensar o a esperar de mi país. En concreto, a Lavagna lo vi como un técnico, muy atinado, concreto y cercano a cosas que comparto. Sobre los candidatos que realmente importan en este debate, al presidente Macri lo encontré muy débil, muy coucheado, que aprendió de memoria lo que había que decir en cada uno de los ejes, fue perdiendo el control, enojando y en el penúltimo eje se veía muy herido. Al candidato Alberto Fernández fue directo y productivamente agresivo, me gustó la claridad en sus exposiciones y puntos de vista, comparto su posición, me gustó que no dejara de responder ningún tema al contrario de Macri que no se jugó en todas las respuestas. Lo vi más honesto a Fernández, Macri no fue muy claro en este debate con los antecendentes que ya tiene. No creo oportuno hablar de un ganador, pero si me lo preguntan fue Fernández, claro y contundente. En cuanto al debate, se va a ir ajustando el formato pero yo creo que es bueno para el país, para los ciudadanos".

Eloy Camus, Derechos Humanos

"Alberto Fernández lo destrozó al virrey Cipayo de Macri. Con argumentos y mucha solidez. Gómez Centurion y Espert directamente vomitivos. Lavagna y Del Caño bien dentro de su pensamiento".

Marcos Ponce, periodista

"Lo que se esperaba, se cumplió. El primer debate presidencial en Santa Fe mostró a los seis candidatos reafirmando sus discursos de campaña, pero sin dar precisiones en cómo llevarlo a cabo. Ante esto, las figuras de Mauricio Macri y Alberto Fernández se destacaron por sobre los demás ya que sacaron a relucir la famosa “grieta” en la que el candidato de Juntos Por el Cambio apeló a la pesada herencia, mientras que el del Frente de Todos apuntó sus cañones a la economía del actual gobierno. Pero en algo sí coincidieron y fue en que los dos respetaron los tiempos establecidos por la organización del debate y mantuvieron la fluidez en sus discursos. Algo que no ocurrió con el candidato Gómez Centurión ya que en varias oportunidades le faltó tiempo, o Del Caño que sufrió con la naturalidad de sus intervenciones".

Mario Hernández, Cámara Minera

"No fue un debate. Fue un panel de candidatos. El formato no genera debate. ¿Diagnósticos? Muchos! Remedios, pocos."

Rodolfo Garro, contador y licenciado en Administración de Empresas

"Mí sensación después del debate es la de una serie de buenas intenciones popularizadas para construir un relato que disfrace la realidad a su favor. Pero no veo a nadie con la valentía de tomar liderazgo y administrar está crisis pagando el precio que haya que pagar y procurando el bien común. Debemos pensar que para modificar una realidad injusta debemos involucrarnos, como los hicieron nuestros próceres. "Las contradicciones se acaban a fuerza de contradecirlas".

Pablo García Nieto, diputado

"Fue muy positivo este debate presidencial porque cada uno de los candidatos ha podido expresar su posición sobre estos cuatro temas fundamentales como son las relaciones internacionales, economía, derechos humanos, diversidad y género y educación y salud. Se pudo apreciar cual es la visión que tienen del país, y nos sirve para que se comprometan con los cuatro años de gestión. Sin lugar a dudas para mi quedó una vez más plasmado que el 27 de octubre se dirimen dos modelos de país. Un modelo, que es el actual, que fue defendido por Macri que tuvo como base slogans y promesas que quedó una vez más evidente su incumplimiento. Por otro lado quedó planteado el modelo de Alberto Fernandez, simple, práctico y comprometido con un país federal que planteó con solidez el conocimiento de la situación actual y la lineas directrices de las distintas políticas e ir llevara a cabo".

Víctor Bazán, Asociación de Inquilinos

"Hubo muchas acusaciones, es de público conocimiento que nadie puede, ni el mismísimo presidente, puede defender su gestión que es desastrosa. Fernández se nota que es un gran político y estaba muy tranquilo. Pero para mi los ítems de la creación de ministerio de la mujer es importante, como también la postura de Lavagna de solucionar el hambre y la gran problemática planteada por Del Caño con respecto a los servicios".

Martín Turcumán, político

"Celebro categóricamente la realización de estos debates que inevitablemente desnudan las mentiras que a diario nos dicen a los argentinos muchos de los candidatos a presidente de la Nación. Ahora solo queda esperar que se eleve la vara de las demandas de la sociedad a la clase dirigente, para que nunca jamas se animen en conjunto a mentirnos en la cara como anoche, salvo los pocos dogmáticos que dijeron la verdad pero no explicaron como vencer los dogmas populistas que han colonizado la Argentina para lograr un cambio"

Marcelo Delgado, político

"Un debate histórico. La temática seleccionada excelente. Los candidatos muy protocolares. Esperaba un pedido de disculpas de Macri, por las mentiras del debate 2015. El debate subió algo el tono al final, pero sangrando heridas. Gano Alberto y Gómez Centurión demostró gran capacidad de empatía con sus votantes".

Andrés Jones, artista audiovisual

"Gracias a la Ley 27.337 de Debate presidencial obligatorio, la cual aplaudo mucho, lo viví como si de un show de televisión de alto nivel se tratara. Sus oradores fueron excelente, entrenados para pararse en el escenario sabiendo que un país entero los está mirando y evaluando, periodistas y analistas políticos analizando, y miles de militantes reunidos en espacios comunes escuchando y apoyando a sus líderes políticos. El debate presidencial es un signo de evolución democrática.

Mis percepciones sobre cada candidato: Sobre José Luis Espert, creo que sería la alternativa a Macri pero más a la extrema de la derecha. Sobre Gómez Centurión, creo que es un militarismo duro y aggiornado a los tiempos que corren, personalmente me preocupa que aún exista esta postura de botas y mano dura. Sobre Nicolás del Caño, se presenta como una opción radicalmente de izquierda, con algo de consenso y algo de ingenuidad, pero con lecturas bastantes reales y dolorosa sobre la crisis que atravesamos. Sobre Lavagna, se presenta como experto en salidas de las crisis, y muy optimista en que podrá hacerlo. Quizás no tenga el ímpetu y potencia política de Alberto Fernández, pero creo que estaríamos de acuerdo con que si Alberto no estuviera en el Juego, Lavagna sería su alternativa más cercana. Finalmente mi breve percepción sobre Alberto Fernández y Macri, vi en Macri a un cadaver político emitiendo sus últimas palabras, creo que Alberto Fernández será el próximo presidente, y la vez me da mucha y esperanza, quiero ver como resuelve el problema central; las necesidades humanas de más de 14.3 millones de argentinos que están sumidos en la pobreza".

Gustavo Fernández, dirigente

"Siempre es positivo el debate. Lo celebro y lamento que en la provincia no se haya dado. Me repugna la soberbia y altarería de Alberto, vacío de propuestas a excepción de crear un Ministerio de la mujer, como si eso sirviera para resolver problemas. De Macri esperaba un poco mas de energía, aunque creo que estuvo correcto ante ser objeto de todas las criticas, focalizándose en presentar sus propuestas. Me pareció patético Lavagna cuando salió de la Economía. Me gustó lo concreto y claro de Espert, lejos el que mas propuso, al margen de estar o no de acuerdo. Valoro de Gómez Centurión que fue el único que expresó claramente su oposición al aborto".

Federico Gabriele, Cepel

"El primer debate presidencial en Santa Fe estuvo a la altura de este mes de octubre: picante. Al que más le costo desenvolverse frente a la cámara fue a Gómez Centurión. Los más sueltos fueron Fernández, Macri y Del Caño. A Lavagna se le notaba mucho el intento de saltar la grieta toda la noche. El puntapié lo dio Alberto Fernández recordando aquel debate del 2015, destacando que en aquella ocasion, Macri para llegar a la presidencia, mintió acerca de sus verdaderos planes y Scioli había dicho la verdad acerca de lo que iba a ocurrir. Fue certero y directo al reivindicar geopolíticamente a la Argentina dentro del esquema del Mercosur y América Latina, ratificando nuestra soberanía frente a grupo internacionales como la Unión Europea y el G20. También reivindicó el derecho y soberanía sobre las Islas Malvinas. Espert, Gómez Centurión y Macri, se alinearon en una posición pro europea y norteamericana, y señalando como único enemigo común a "Venezuela". En Economía y Finanzas, Espert, Gómez Centurión y Macri, se fijaron en un posicionamiento monetarista, basado en una economía dependiente, y de equilibrio fiscal, sin crecimiento ni desarrollo y anti derecho de los trabajadores. Un esquema típico neoliberal, como el de los 90, y el actual.

Alberto Fernández lo atacó muy coherentemente destacando las políticas de desamparo a los jubilados, de desempleo, de bajo consumo y endeudamiento. En este sentido remarcó la necesidad de una mesa de diálogo entre "Industria, Campo, Estado" en un marco de keynesianismo estatal. El debate luego se dio en torno a diversidad y derechos humanos. El tema mas aludido fue aborto y juicios de lesa humanidad sobre las víctimas de la última dictadura. Espert y Gómez Centurión se mostraron fuertemente reaccionarios ante la posibilidad de educación sexual y aborto y muy críticos del "Nunca más". Tildaron a los derechos humanos como "curros". Macri, en contraposición de la realidad de ajuste presupuestario por el ejecutado, dijo estar de acuerdo y acompañar los reclamos. Alberto Fernández ratificó el lema "Nunca más", y los derechos humanos que se reclaman en la actualidad, con eje central sobre la mujer, su lugar en la sociedad y educación sexual. Propuso la creación del Ministerio de la Mujer. Del Caño propuso la separación de "Iglesia y Estado" para garantizar estos derechos, y Lavagna mencionaba a los nuevos pobres como los más damnificados. En educación y salud Espert disparó propuestas sobre un sistema desigual, excluyente que premie a los mejores y olvide al resto, en una clara señal meritocrática. Fernández remarcó que Salud y Educación perdieron su rango ministerial. Sostuvo la necesidad de que la educación necesita de los hijos de trabajadores y que se debe revitalizar el área ciencia y tecnología. El debate ha quedado abierto al próximo que se realizara en Buenos Aires. Las propuestas predominantes que definen el futuro nacional se agrupan en dos propuestas visibles: interviene o no interviene el Estado. La sociedad debe estar dentro o fuera de la planificación. Se la socorre o se la deja a merced de la mano invisible de Mercado. ¿Estado o Mercado? Esos son los grandes interrogantes que se debaten".

Carlos Rivera, periodista

"Celebro que por primera vez en nuestro país se haya dado el debate entre todos los candidatos a presidente, sin ninguna ausencia. Desde el principio se notó que quienes llevaron el condimento a Santa Fe fueron Alberto Fernández y José Luis Espert. El resto fue muy previsible, pegados al manual acorde a cada una de las ideas que representa, ya sea de derecha como Gomez Centurión o de izquierda como Nicolás del Caño. Roberto Lavagna fue el único que no estaba en un debate, estaba presentando su CV para el puesto de ministro de economía para el próximo presidente electo. A Macri el inconsciente le jugó una mala pasada al hablar de Axel Kicillof ya como gobernador electo de Buenos Aires. Ademas de estos dos hechos puntuales el resto fue como se esperaba, críticas de la mayoría al presidente por su política económica y con mayor vehemencia por parte de Alberto Fernández en todos los temas. Y por supuesto Macri tratando de brindar algún dato de su gestión, pero apuntando al gobierno anterior".

Elías Álvarez, Defensa del Consumidor

"Me parece que no da el tiempo para un verdadero debate. Cada uno repitió lo que viene diciendo. Claramente Macri, Gómez Centurión y Espert son la derecha de los 80. Previa época del peronismo. Macri sigue mintiendo descaradamente. Un representante de la izquierda sectario y extremista, el sectarismo de del Caño lo hace directamente funcional a Macri. Una vieja historia de la izquierda Argentina.. Fernández y Lavagna bastante cerca. Mas allá del corazoncito, creo que Alberto Fernández genera por palabra y actitud una verdadera esperanza".