Exclusivo: qué piensa el nuevo gobernador de Mendoza sobre San Juan

Recién ungido por el voto de los mendocinos como nuevo gobernador a partir de diciembre, el radical Rodolfo Suárez habló de todo en un mano a mano con Tiempo de San Juan. Entre varias frases picantes resaltó que “no creo en la competencia sino en la cooperación” entre ambas provincias y remarcó el trabajo en tándem con su par sanjuanino, a quien no conoce pero anticipó que cree que “nos vamos a llevar bien y a entender”. Respondió sobre los temas centrales que unen a San Juan con Mendoza en clave de unión y anticipó varias ideas de cómo será su relacionamiento con la gestión uñaquista.

-¿Qué relación tiene personalmente con San Juan?

-Personalmente no tengo ningún tipo de relación. Sí quiero tener una relación a futuro con el Gobierno de San juan, de trabajo en conjunto. Creo que pasadas las elecciones tenemos que olvidarnos de nuestras pertenencias políticas y trabajar juntos por la región. Yo no creo en la competencia sino en la cooperación, creo en la cocreación de políticas públicas y nosotros tanto con San Juan como con Neuquén tenemos que estar juntos porque tenemos características similares, potencialidades económicas similares y tenemos que ayudarnos, compartir conocimientos, dialogar y creo que en ese sentido voy a tener una política activa tanto con San Juan como con Neuquén que tenemos políticas similares.

-¿Habla de un concepto de región diferente? porque siempre se ha planteado trabajar como Cuyo…

-Por supuesto, trabajar como Cuyo. Me refiero sobre todo a San Juan en lo que tiene que ver con la vitivinicultura, la minería y Neuquén tiene que ver con la minería y sobre todo con el petróleo. Tenemos que aplicar políticas conjuntas entre nosotros. San Luis tiene características distintas a estos temas que son fundamentales para la provincia. Y juntos, trabajar también con la Nación, sea quien sea el que gane las elecciones a fin de mes.

-Es decir que si gana Alberto Fernández usted cree en este modelo regional de trabajar en equipo por región y potenciar las posibilidades de las provincias con intereses comunes…

-Por supuesto que creo en trabajar en equipo. Finalizadas las elecciones tenemos que trabajar para que las cosas cambien para los argentinos. Los que tenemos situaciones similares tenemos que trabajar en forma conjunta. Como si ganara Macri, también pienso exactamente lo mismo.

-¿Lo conoce personalmente a Sergio Uñac?

-No lo conozco personalmente. En el próximo tiempo estimo que vamos a ponernos en contacto. No tengo problemas en viajar a San Juan a visitarlo, para que nos conozcamos, para que tengamos una conversación y seguro vamos a estar trabajando en esa agenda a futuro.

-¿Qué opinión tiene del gobernador de San Juan?

-Tengo la opinión que respeto mucho cuando alguien es elegido contundentemente por su pueblo, es el mayor de los respetos que tengo. Y creo que es un buen gobernador, creo que nos vamos a llevar bien y nos vamos a entender con él.

-¿Cuáles son los tres temas de agenda prioritarios con San Juan apenas asuma?

-Obviamente la vitivinicultura, nosotros queremos conocer el desarrollo minero de San Juan y después tenemos que trabajar en la doble vía San Juan-Mendoza, creo que son tres temas fundamentales.

-¿Qué medidas concretas planea tomar con la vitivinicultura? Entiendo que el vicegobernador electo Abed tiene un rol importante en este tema.

-Mario Abed es intendente del departamento de Junín aquí en Mendoza, del interior, es una persona muy vinculada al sector vitivinícola. De hecho él ha llevado políticas muy novedosas al municipio comprando una bodega, elaborando mosto y vino para los pequeños productores. Pero estamos en un proceso de diálogo permanente con el sector cuya agenda es más o menos igual todos los años, en lo que tiene que ver con los créditos de cosecha y acarreo, el precio de la uva, más o menos si vemos los años anteriores las agendas son más o menos similares. La semana que viene vamos a tener reuniones con el sector, con la Coviar, y en este diálogo estoy en una etapa conformando el nuevo gobierno, viendo cuáles van a ser los interlocutores en la materia, pero ya estamos trabajando en ese sentido.

Suárez con el vice electo, Mario Abed.

-¿Piensa convocarlo al gobernador Uñac para hablar de estos temas antes de la asunción?

-Sí, hay que ver las agendas porque yo tengo un viaje a China con el gobernador actual que vamos con un tema puntual de la provincia, después tengo un viaje a Nueva York que tiene que ver con reuniones con inversores. Todo depende de la agenda pero sería muy bueno que antes del 10 de diciembre pudiéramos tener una reunión. Y no tengo problemas en viajar para San Juan.

-Recién habló de la minería. ¿A usted le interesa desarrollarla en Mendoza y cambiar la visión que ha tenido hasta ahora su provincia con la ley 7722?

-Yo lo he planteado durante la campaña. Obviamente que la provincia de Mendoza en su extensión, hacerlo en aquellos lugares donde haya consenso social, cuidando el medio ambiente con estrictos controles. Nosotros creo que tenemos una posibilidad, porque la cadena de valores de la minería lo permite, que es generar mucho empleo para los mendocinos y potenciar también la región, y llevar en políticas públicas adelante que nos sirvan a todos. La gente ha votado también en ese sentido porque lo hemos dicho en la campaña y estamos trabajando en esa dirección.

La familia Suárez completa.

-¿El modelo minero de San Juan le puede servir a Mendoza para imitarlo?

-No hay un modelo que deba ser similar en nuestra región. Nosotros vamos a perfilar nuestro propio modelo y estamos en contacto con las embajadas argentinas en Canadá, en Australia… Parte del viaje que hablaba tiene que ver con esto. Queremos hacerlo con la mayor responsabilidad y tecnología en el mundo disponible para esto y creo que todos debemos hacerlo así. El modelo es uno, que es generar riquezas cuidando el medio ambiente. Vivimos en zonas áridas, el agua es un recurso muy importante que hay que cuidarlo mucho, así que ese es el enfoque que nosotros tenemos del desarrollo que tiene que ver con Mendoza, sobre todo cuidando los recursos acuíferos.

-Por lo que dice tiene una visión diferente a la que han tenido sus antecesores sobre la minería a cielo abierto…

-Nosotros, sobre todo en Malargüe al sur de Mendoza, tenemos consenso social y creo que ya en la Legislatura ha ingresado un proyecto que se llama Cerro Indio para que apruebe el impacto ambiental y creo que eso va a salir en forma positiva y con eso estamos dando el primer paso.

-También usted me habló de la Ruta 40 San Juan-Mendoza que en estos momentos la verdad que no está la obra desarrollada del lado mendocino. ¿Usted planea pujar para que se haga el tramo en Mendoza?

-Por supuesto. Sin lugar a dudas que tenemos que hacer fuerzas para que se haga esa ruta que es tan necesaria en la vinculación entre las dos provincias. Obviamente que son obras de magnitud que hay que tener el financiamiento para hacerlas pero vamos a trabajar para eso.

-Se habla de que todos los pasos a Chile son importantes pero también de cierta competencia ¿Usted apoya la realización del túnel de Agua Negra por San Juan?

-No se trata de competencia, como dije al principio del reportaje. Se trata de llevar políticas públicas en conjunto. Y obviamente si están los dineros para que se hagan 10 pasos, que se hagan 10 pasos, esa es mi posición. No se trata de una competencia porque pareciera que el reportaje va tendiendo a que hay una competencia entre San Juan y Mendoza y yo estoy diciendo que tenemos que trabajar en forma conjunta lo mejor para la región. Y lo mejor para la región no es hacer una cosa sí y otra no, se pueden hacer las dos, son cosas independientes.

-¿En este plan conjunto usted cree que se pueden potenciar temas que hasta ahora no han podido darse como el turismo?

-Por supuesto. Tenemos montones de cosas que se pueden hacer. En este momento estoy yendo a visitar al intendente de San Rafael que es de otro color político, estoy yendo yo a trabajar con él, esa es la manera que entiendo y veo la política. En el turismo por supuesto que tenemos un potencial enorme también.

-¿Hay algún sanjuanino en su equipo de colaboradores?

-Hay uno, sí, que se dedica al tema de vitivinicultura, Alfredo Aciar.

-¿Y él puede ocupar un cargo en el próximo gobierno?

-Está ocupando un cargo importante en este momento (es jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza). Yo todavía no he ratificado a ningún funcionario pero es parte de mi equipo.

Suárez junto a Cornejo en la última visita de Macri a Mendoza.

-Le pregunto como presidente del radicalismo mendocino ¿Cómo ve el futuro de la sociedad entre la UCR y el macrismo desde diciembre en adelante?

-Depende mucho de las elecciones. Pero en un resultado u otro el radicalismo dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio o el nombre que le quieran poner, que eso es lo de menos, tenemos que seguir estando juntos, se gane o se pierda. Creo que el radicalismo sobre todo el radicalismo de Mendoza, con Alfredo Cornejo a la cabeza que es el presidente a nivel nacional, va a tener un rol protagónico en la Argentina y en la política que viene.

