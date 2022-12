Una contadora y un bancario sanjuaninos denunciados por quedarse con 35.000 dólares de una clienta

La denuncia fue hecha, con la representación del abogado Fernando Bonomo, ante el personal de la sección Defraudaciones y Estafas y en principio interviene el juez Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción.

Francone relató que cada vez que concurrían al banco eran atendidos por Rodríguez y así entablaron confianza con él y después un vínculo de amistad en 2021. El empleado bancario luego les presentó a Paola Pérez y empezaron tener trato con ella, también por asesoramiento contable, agregó. Era tan estrecha la relación, que en una de las charlas surgió el tema de sus ahorros.

Lo que asegura la mujer de 56 años es que, en una de las conversaciones con Pérez y Rodríguez, estos les dijeron que les prestara esos dólares que tenía en el banco. Por otro lado, también señaló que le hablaron de invertir en una financiera para obtuviera ganancias, explicó. Fue así que ella sacó los 35 mil dólares y se lo entregó a la pareja en noviembre de 2021, según la denuncia.

"Les di esa plata de buena fe. Había una relación de amistad y quiero que devuelvan nuestros ahorros porque se abusaron de nuestra confianza. No quedamos sin un peso", expresó la damnificada.

“Ella (por la contadora) hace hincapié que yo sabía que mi plata estaba ahí y me dice que me quede tranquila, que en algún momento la voy a recuperar. Pero hace un año me tienen dando vuelta. Pedí información a esa financiera de Catamarca y me respondieron que yo no tengo nada a mi nombre, la plata está a nombre de ellos”, agregó molesta la mujer.

Francone dijo basta hace menos de un mes cuando se enteró que el empleado bancario y la contadora se fueron de vacaciones a Playa del Carmen en México, contó ella misma. Viendo que la situación no parecía cambiar, decidió denunciarlos. El abogado Bonomo explicó que lo más grave es que la contadora aprovechó de su condición de profesional para engañar a la pareja y que el empleado bancario uso la información de la entidad para concretar la supuesta maniobra. Es más, agregó que invirtieron el dinero de Francone y su marido en una financiera para sacar réditos económicos y sugirió que habrían hecho lo mismo con otras personas.