Una cadete despertó semidesnuda en el baño de un boliche de Valle Fértil y denunció que la violaron

Por el momento no hay detenidos y es que todo está bajo investigación, dado que el fiscal Eduardo Martínez y el personal de la UFI CAVIG junto con la Policía se encuentran recabando datos y reuniendo los informes médicos para confirmar si existió o no un ataque sexual. De hecho , los investigadores realizarán este martes una inspección ocular en el boliche El Quijote, en la calle Rivadavia de Villa San Agustín.

La presunta víctima tiene 20 años y estudia en la escuela de formación de una fuerza de seguridad de la provincia, contaron fuentes judiciales y policiales. En su denuncia señaló que fue a divertirse a ese boliche junto con unos amigos y bebió alcohol durante esas horas. Agregó que un rato antes del cierre del local quiso comprar otro trago y en la barra le respondieron que ya no vendían más bebidas, pero alguien del propio negocio le invitó un vaso, según sus dichos, reveló una fuente del caso.

En ese relato aseguró que tomó ese último trago y desde ese instante perdió el conocimiento. Más tarde despertó tendida en uno de los baños y con su ropa interior en el bolsillo de su vestido, de acuerdo a los trascendidos.

La chica realizó la denuncia porque está convencida que la drogaron y la sometieron sexualmente. Sin embargo, las fuentes dijeron que la violación no está acreditada en razón de que un médico habría dicho que no presenta lesiones compatibles con un ataque sexual. Eso tampoco quiere decir que el abuso no haya ocurrido, por eso pidieron más exámenes, también reúnen testimonios y tratan de reconstruir los últimos momentos de la joven dentro del conocido boliche.