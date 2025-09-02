martes 2 de septiembre 2025

Directo a la cárcel

Un violento delincuente que amenazaba con disparar a sus víctimas quedó grabado en dos robos: 6 años al penal

Los dos hechos que protagonizó los hizo con una diferencia de ocho días. Atacaba en diferentes lugares, uno lo cometió en Capital y otro en Rawson. Mirá los videos de los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ladrón filmado en los dos robos: la imagen izquierda el hecho que cometió en Rawson y a la derecha el de Capital.

Un violento delincuente de la provincia, ya condenado por otros robos, fue acusado de cometer dos hechos delictivos en una diferencia de 8 días. Las pruebas contra él eran contundentes, en ambos casos quedó grabado por las cámaras de seguridad, pruebas suficientes para detenerlo.

Este martes se realizó la audiencia de formalización contra Patricio Nahuel Toro Cueva, donde el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, le achacaron los delitos y dieron a conocer toda la prueba que tenían en su favor.

image
Fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

Acorralado por las pruebas, al acusado no le quedó otra que admitir su autoría y el juez Guillermo Adárvez lo condenó a 1 año de prisión efectiva por ser autor penal de los delitos de robo y tentativa de robo, unificar con una anterior de 5 años y quedó una pena única de 6 años.

Uno por uno, con videos, los hechos que cometió Patricio Nahuel Toro Cueva

El primero de ellos ocurrió el 10 de julio, alrededor de las 14:30 horas, en un local de ropa bajo el nombre “Lola” ubicado en calle General Acha, en Capital.

Las cámaras comprobaron que Toro entró simulando ser un cliente más al local, se midió un chaleco y se lo dejó puesto. Luego fue hacia la caja donde estaba la empleada, la empujó, la tiró al piso y la amenazó diciéndole: “Metete ahí sí no te voy a lastimar”. Luego sacó 26.000 pesos y huyó.

Mirá el video:

El otro robo ocurrió en un Pago Fácil de Rawson, ubicado por calle Mendoza entre Calvento y Devoto. En las imágenes se puede ver que ingresa alrededor de las 19:10, espera que la empleada termine de atender a una señora.

Estando solos, Toro por el otro lado del mostrador la increpa diciéndole: “Te la hago fácil y corta, abrime la puerta y dame toda la plata o te meto un tiro”. La cajera no lo pensó ni un instante, tocó el botón antipánico y se ocultó debajo del mostrador. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad.

Mirá el video:

