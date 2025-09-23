miércoles 24 de septiembre 2025

Accidente de tránsito

Un motociclista terminó en el hospital tras chocar contra una camioneta en Rawson

Un siniestro vial entre una Zanella 250cc y una VW Amarok terminó con un hombre herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Rawson
accidente en Rawson 2

Un accidente de tránsito en Rawson terminó con un hombre internado que chocó su moto contra una camioneta.

Fue en calle Sargento Acosta y Pasteur, cuando la Zanella 250cc que manejaba José Sambor (35), embistió a la VW Amarok guiada por Juan Carlos Armada (49).

El fortísimo golpe dejó a Sambor tirado en el pavimento con varias lesiones y una ambulancia del 107 lo tuvo que trasladar al Hospital Guillermo Rawson para ser asistido.

Al conductor de la Amarok se le practicó un test de alcoholemia que dio negativo y el motociclista quedó en observación, aunque no sufrió heridas de gravedad.

La UFI Delitos Especiales investiga en qué contexto se produjo el accidente.

accidente en Rawson 2
