Un motociclista terminó en el hospital tras chocar contra una camioneta en Rawson

Un accidente de tránsito en Rawson terminó con un hombre internado que chocó su moto contra una camioneta.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un siniestro vial entre una Zanella 250cc y una VW Amarok terminó con un hombre herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson.
Un accidente de tránsito en Rawson terminó con un hombre internado que chocó su moto contra una camioneta.
Fue en calle Sargento Acosta y Pasteur, cuando la Zanella 250cc que manejaba José Sambor (35), embistió a la VW Amarok guiada por Juan Carlos Armada (49).
El fortísimo golpe dejó a Sambor tirado en el pavimento con varias lesiones y una ambulancia del 107 lo tuvo que trasladar al Hospital Guillermo Rawson para ser asistido.
Al conductor de la Amarok se le practicó un test de alcoholemia que dio negativo y el motociclista quedó en observación, aunque no sufrió heridas de gravedad.
La UFI Delitos Especiales investiga en qué contexto se produjo el accidente.