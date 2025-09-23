martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente de tránsito

Un motociclista terminó en el hospital tras chocar contra una camioineta en Rawson

Un siniestro vial entre una Zanella 250cc y una VW Amarok terminó con un hombre herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Rawson
accidente en Rawson 2

Un accidente de tránsito en Rawson terminó con un hombre internado que chocó su moto contra una camioneta.

Lee además
Foto: Gentileza Infocaucete. 
Investigación

Allanaron la casa de un menor acusado de robar $100.000 en Caucete
un policia encontro a un nene de 5 anos que desaparecio de su casa en pocito
Buenas noticias

Un policía encontró a un nene de 5 años que desapareció de su casa en Pocito

Fue en calle Sargento Acosta y Pasteur, cuando la Zanella 250cc que manejaba José Sambor (35), embistió a la VW Amarok guiada por Juan Carlos Armada (49).

El fortísimo golpe dejó a Sambor tirado en el pavimento con varias lesiones y una ambulancia del 107 lo tuvo que trasladar al Hospital Guillermo Rawson para ser asistido.

Al conductor de la Amarok se le practicó un test de alcoholemia que dio negativo y el motociclista quedó en observación, aunque no sufrió heridas de gravedad.

La UFI Delitos Especiales investiga en qué contexto se produjo el accidente.

accidente en Rawson 2
Seguí leyendo

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel

Policías de Pocito salvaron la vida de un bebé de 2 años con maniobras de RCP

Rawson: una embarazada de cinco meses terminó en el hospital tras chocar en moto contra un perro

Una cámara grabó los últimos segundos de vida del empresario sanjuanino asesinado en Mendoza

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson

Robaron una parte de un tinglado en Pocito y quedaron filmados: el video

Mendoza: al empresario sanjuanino lo mataron para robarle la camioneta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el tragico incendio 25 de mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel
Control de acusación

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel