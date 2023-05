Quedó preso tras 16 años de violencia contra la madre de sus hijos: "Me voy a mandar una muy grande cuando salga"

La denuncia más reciente que se hizo por parte de la victima fue el pasado 28 de enero porque la agredió físicamente frente a sus hijos más pequeños quienes se encontraban durmiendo en la misma habitación pegándole piñas en la nuca y luego en su estómago por una supuesta escena de celos que, según el relato de la denunciante , no era verdad.

La denuncia fue realizada en la misma Unidad Fiscal resultando en una prohibición de acercamiento, donde el sujeto fue condenado a 6 meses de prisión condicional.

El momento de la locura y la reacción para hacer la denuncia:

El17 de enero del 2023 siendo alrededor de las 03:00 horas, la mujer se encontraba en su casa, estaba acostada y el hombre también al lado suyo, y los niños más chicos dormían en la misma habitación. Al cabo de unos minutos, el sujeto le pega una piña en la nunca y la despierta. Luego le dijo, según afirma el desgarrador testimonio de la denuncia "levantate que los perros están ladrando porque hay alguien afuera", la mujer no le dijo nada y se levantó, abrió la puerta del frente de la casa y salió.

El sujeto la sigue por detrás, y se fija por los alrededores de la casa, para ver si había alguien. Como no había nadie, entraron nuevamente a la casa y se fueron a la habitación nuevamente. Al entrar, de la nada, A.C le pega una piña en la nuca nuevamente y le dice "vos pensás que soy tonto, si es un macho tuyo el que estaba afuera". La victima respondió "estas loco, no es cierto", e inmediatamente el le pide que baje la voz y le pega una piña en el estómago mientras comenzó a recriminarle cosas de cuando ni se conocían seguido de varios insultos y destratos. Ella se defiende negando sus palabras, cuando el violento hombre vuelve a pegarle una piña en la panza y amenazándola con que bajara la voz "se van a levantar los niños".

Como su hija se da vuelta dormida, este le dijo "las cosas no van a quedar así, después vamos a seguir hablando, viste el palo ese (señalando a un palo, fabricado por él, tipo bate de béisbol, de color claro, material de madera, de un metro de largo y lo pone detrás de la cama) te lo voy astillar en la cabeza, si vos querés que me vuelva loco lo voy hacer, igual que antes", ella no le dijo nada, se quedó callada, porque si le decía algo le iba a seguir pegando, por lo que se volvieron a acostar.

Como si suficiente calvario no fuese suficiente, luego de estar en prisión preventiva por 6 meses, el 21 de febrero de este año, sus hijos fueron a visitar a su padre, quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva. Al salir los niños del lugar, el hijo más grande de 16 años, le dijo a su mamá que su padre le mandaba a decir en tono de fuerte amenaza que "retirara la denuncia que sino le iba a pegar donde mas le dolía". Luego su otra hija, menciona que su padre le dijo "me voy a meter con su familia" refiriéndose a las hermanas de la mujer.

"ME VOY A MANDAR UNA MUY GRANDE CUANDO YO SALGA...".

Actualmente , tras pasar seis meses de prisión preventiva se hizo efectiva la condena por 12 meses de prisión tras los reiterados hechos de violencia y las amenazas posteriores tanto a su ex mujer como a sus pequeños hijos.