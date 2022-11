Mujer quemada en Capital: Melina murió de forma violenta, ¿cómo sigue la investigación?

Como adelantó Tiempo de San Juan en estos días se investigará a fondo con pericias de Bomberos, ECOGAS y Criminalística para así determinar cómo ocurrió esta explosión. En un primer momento se dijo que el calefón había explotado, pero después otra fuente dijo a este diario que podría haber sido una pérdida de gas. Ante la consulta del periodista Walter Vilca sobre este tema, el fiscal se limitó a decir que todavía no están las pruebas para determinar de que falleció.

Adrián Riveros- Fiscal (caso explosión y muerte en Capital)

Desde un principio se habló también de las quejas de Melina y sus vecinos sobre supuestas irregularidades, pero el fiscal dijo que todavía no está incorporada esta prueba. De igual forma está siendo investigada porque ayudaría en la causa.

“Detenidos no hay, desde la muerte de Melina hemos colectado elementos de convicción en efecto para definir si existe alguna responsabilidad penal. Es un delito culposo, en este caso sería por omisión por no mantener en buen estado el artefacto en particular. Obviamente queda definirlo por parte de ECOGAS. Por eso es prematuro señalar cuál fue la causal y dar responsabilidades”, dijo el fiscal coordinador Adrián Riveros de la UFI Delitos Especiales. “Detenidos no hay, desde la muerte de Melina hemos colectado elementos de convicción en efecto para definir si existe alguna responsabilidad penal. Es un delito culposo, en este caso sería por omisión por no mantener en buen estado el artefacto en particular. Obviamente queda definirlo por parte de ECOGAS. Por eso es prematuro señalar cuál fue la causal y dar responsabilidades”, dijo el fiscal coordinador Adrián Riveros de la UFI Delitos Especiales.