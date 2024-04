Los detalles investigativos tras el hallazgo de restos óseos en Calingasta

Este viernes sobre el mediodía trascendió la noticia de un insólito hallazgo en Calingasta . Mientras un operario de la municipalidad trabajaba en la Planta Recicladora departamental, se topó con restos óseos y de inmediato se dio inicio a los trabajaos de investigación para conocer no solo cómo llegaron esos huesos al lugar, sino también determinar la identidad de la persona a quien le corresponde los restos.

Inmediatamente se puso en contacto con el encargado y supervisor de la planta, quienes dieron aviso a las autoridades policiales de la Comisaría 16, de Villa Calingasta. De inmediato el subcomisario Claudio Cuello ordenó la custodia y cierre perimetral del lugar, mientras se aguardaban las indicaciones judiciales.

El ayudante fiscal Emiliano Pugliese llegó minutos antes de las 16 a la Planta Recicladora. En dialogo con Tiempo de San Juan indicó que se ordenó el levantamiento y embalaje de los restos que se encontraban en tres bolsas, que estaban separadas unas de otras y semienterradas entre los escombros y la basura. Todo fue remitido al Complejo Científico Forense y de Criminalística para realizar los estudios y exámenes correspondientes.

Conforme a las primeras apreciaciones, se trataría de restos de varios años, pero no que no puede determinarse por el momento es el tiempo que llevaban en la planta municipal, ni cómo llegaron hasta el lugar. Un dato no menor, es que las bolsas que contenían los huesos, que también fueron secuestradas para su análisis, se encontraban bastante deterioradas.

Resta esperar los resultados del Laboratorio Forense para continuar avanzado en la investigación que está bajo la UFI Delitos Especiales a cargo del Dr. Francisco Micheltorena.