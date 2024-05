La dura acusación del padre de Lucía Rubiño contra la familia del menor procesado: "Estuvo de fiesta"

lucia jorge rubiño.jpg

“Sin dudas, ellos siguen felices. Nosotros no. Estamos muy mal y extrañando. Realmente pienso que no les importa la vida ajena. Una persona que mata un gato está más triste que ellos”, continuó.

Por último, Rubiño dijo: “Siento mucha bronca estoy indignado. Espero los jueces actúen porque esta gente va seguir mandándose cag…. Justicia”.

Entre lágrimas, declaró la exministra Claudia Grynszpan

El miércoles se cumplieron siete meses del fatídico siniestro vial que se cobró la vida de Lucía Rubiño y, por primera vez, la ex ministra de Turismo contó de manera pública cómo fue su participación en la dramática escena y cómo fueron los últimos momentos de la adolescente de 16 años que falleció producto de las heridas. Tras ofrecer un relato estremecedor a los micrófonos de Radio Sarmiento, Claudia Grynszpan rompió en llanto y reconoció que consideraba a la víctima como una hija.

La ex funcionaria destacó que se enteró que Lucía había sido atropellada por un llamado de su hija a las 3.24 horas, la que le pidió que acudiera al lugar. Fue por eso que de inmediato se hizo presente y, tras chequear que su hija estuviera sana, relató que la joven estaba consciente, por lo que se acercó hasta donde estaba ella y le habló.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Por primera vez, Claudia Grynszpan contó cómo fueron los últimos momentos de Lucía Rubiño En declaraciones radiales, la ex ministra de Turismo recordó qué fue lo que sucedió cuando llegó a la dramática escena. Tras romper en llanto, aseguró que la joven víctima era como hija para ella. Sobre la denuncia que le haría el menor procesado, advirtió que no tiene nada que ocultar. Leé la nota completa en nuestra web o haciendo click en las Stories de @tiempodesanjuan Fuente: Radio Sarmiento #justiciaxlucia #sanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Su descripción resultó conmovedora, ya que aseguró que la menor aún estaba debajo del automóvil que la había atropellado y de allí no se podía mover. "Le pregunté si había hablado con su mamá o su papá, me dijo que no. Me quedé observándola, diciéndole que yo estaba ahí hasta que llegó la ambulancia y bomberos para poder sacarla", detalló.

Mientras las autoridades hacían su trabajo para quitarle el vehículo de encima, la ex ministra contó que se comunicó con Belén Montilla, la madre de Lucía, para informarle lo que había ocurrido. Después de cortar, confesó que por alguna extraña razón volvió a marcarle a la mujer para ponerla en contacto con su hija y que hablara con ella.

“Algo me iluminó y volví a llamarle y ahí le dije a Lucía 'te paso con tu mamá', después me tuve que correr porque la subieron en la ambulancia y ahí me fui con ella al hospital”, destacó quien se mantuvo cerca de la menor hasta que llegaron sus padres al nosocomio.

“Lucía era como una hija para mí”, expresó entre lágrimas. Notablemente quebrada, agregó: “Acompañamos el pedido de Justicia que tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con acusar a nadie, simplemente la verdad que es lo que calma, es lo que hace descansar a la familia”.

Grynszpan aseguró que aún no fue requerida por la Justicia, frente al anticipo que hizo el abogado del menor que embistió y mató a Lucía, que advirtió que denunciaría a la ex funcionaria por falso testimonio e instigación a cometer delitos a terceros. Sobre ello, dijo no tener nada que ocultar y que su relato se limitó a contar lo que vio cuando arribó a la escena.

“No vi una picada, solamente he relatado lo que los chicos me decían, no solamente mi hija”, aclaró la misma que admitió estar tranquila porque no busca represalia ni venganza, simplemente verdad. Fue por ello que añadió que, al igual que Montilla, confía en la Justicia y en las personas de la Justicia.

Fuentes del entorno del imputado -N.M- explicaron que el propio procesado radicará la denuncia cuando cumpla los 18 años, algo que se daría en los próximos días. Es por eso que explicaron que hasta el momento no hubo novedad.

El trágico episodio se registró el 15 de octubre del 2023, cuando un menor atropelló a Lucía en un confuso episodio. Testigos indicaron que el joven estaba corriendo picadas y por ello la jueza María Julia Camus lo procesó por homicidio con dolo eventual, una figura atípica para los siniestros viales con consecuencias mortales. Por otra parte, en la Justicia de mayores, otro conductor -Juan Pablo Echegaray- fue imputado, aunque por otra figura, la de homicidio culposo.